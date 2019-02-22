باقة جديدة من OSN تجعل ترفيه العائلة أكثر راحة ويسراً

كشفت دراسة أعدتها IPSOS تحت عنوان “السلوك اليومي في المملكة العربية السعودية” أن مشاهدة التلفزيون هو أسلوب الترفيه المفضل خلال عطلات نهاية الأسبوع في المملكة.
وحسب OSN، شبكة الترفيه الرائدة في المنطقة، فإن قطاع التلفزيون ما زال قوياً ومؤهلاً للنمو في المملكة العربية السعودية، حيث تمضي العائلات 8 ساعات وسطياً في مشاهدة التلفزيون يومياً (المصدر: دراسة بيانات OSN 2018).
وتصل المشاهدة التلفزيونية في المملكة إلى ذروتها بين الساعة 6 مساءً و1 بعد منتصف الليل. وحتى في عطلات نهاية الأسبوع، جاءت مشاهدة التلفزيون في المرتبة الثانية وبفارق ضئيل عن تصفح الإنترنت، كخيار ترفيهي أول، حيث قال 62 بالمئة من المشتركين بأن مشاهدة التلفزيون هي الخيار الترفيهي المفضل لديهم.
ولتلبية الطلب المتنامي على المحتوى المميز في المملكة، ولتوفير المزيد من التنوع والمرونة، أطلقت OSN رسمياً باقة “الفرق” الأحدث والأكثر مرونة على الإطلاق، بفضل أسعارها الرائعة وتنوع قنواتها، دون الحاجة إلى عقد سنوي، وجاء إطلاق هذه الباقة في أعقاب أبحاث مكثفة ومرحلة تجريب استمرت ثلاثة أشهر شملت مختلف أرجاء المملكة، حصدت ردود فعل إيجابية من قبل العملاء، بالتزامن مع نمو ملحوظ في المبيعات.
كما حددت OSN أيضاً العوامل الرئيسية التي يأخذها المستهلك السعودي بعين الاعتبار عند شراء المحتوى التلفزيوني. وتمثلت الأولوية الأولى من قبل المشاركين في الاستطلاع بسهولة الاستخدام (53 بالمئة)؛ القيمة مقابل المال (49 بالمئة) وتوفر أحدث الأفلام (42 بالمئة). وتغطي باقة “الفرق” جميع هذه المتطلبات بفضل سهولة عملية الشراء عبر الإنترنت، والأسعار الجديدة التي تضمن أفضل قيمة مقابل المال، بالإضافة إلى تنوع خيارات القنوات لتتضمن أحدث الأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال والبرامج العصرية المناسبة لجميع أفراد العائلة.
بهذه المناسبة قال بندر المشهدي، مدير عام OSN في المملكة العربية السعودية: “تركز باقة ’الفرق‘ على تقديم أعلى معايير البساطة، بقيمة رائعة، وبأسلوب يتناسب تماماً مع تطلعات واحتياجات العملاء في المملكة. وأطلقنا هذه الباقة بهدف وضع أفضل محتوى ترفيهي في متناول الجميع، ونحن على ثقة بأن ’الفرق‘ ستلعب دوراً جوهرياً في ترسيخ مكانة OSN كشبكة الترفيه الأولى في المملكة العربية السعودية”.
ولعل أكثر ما يميز باقة “الفرق” هو الحصول على مجموعة واسعة من القنوات الترفيهية من مختلف التخصصات وبكل سهولة وبساطة، مما يعطي المشتركين الجدد فرصة متابعة محتوى OSN الحصري من أكبر استديوهات الإنتاج العالمية بما في ذلك Fox وHBO وDisney مقابل 159 ريالاً فقط في الشهر، ويمكن للمشتركين أيضاً المشاهدة من أي وقت وفي أي مكان عبر خدمة OSN Play.
ومن جانبه قال ستيف ماكديرميد، الرئيس التجاري في OSN: ” كشركة تضع زبائنها في المقام الأول، قمنا بإعداد بحث عن الترفيه الذي تفضله العائلات السعودية، لنكون قادرين على تزويدهم بباقة فريدة تناسب أذواقهم وتنسجم مع ما يرغبون بمشاهدته. وتمكنا من خلال هذه الدراسة من اكتساب فهم أعمق لاهتمامات المشاهد السعودي، لذا قمنا بضم جميع هذه العناصر في باقة ’الفرق‘. وقد سجلت المرحلة التجريبية نمواً في عدد المشتركين ضمن جميع الفئات، وتحديداً العملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 عاماً. ونحن على ثقة بأن إطلاق ’الفرق‘ في المملكة سيكون خطوة إيجابية تناسب المشتركين وتتخطى توقعاتهم “.
وكشف البحث الخاص الذي أعدته OSN أن المحتوى الترفيهي العام والمسلسلات العربية هي الأكثر استقطاباً للاهتمام عبر خدمة “الفيديو حسب الطلب Video-on-demand” على OSN، وتهدف باقة “الفرق” إلى إسعاد المشتركين أكثر مع محتوى أكبر ينسجم مع ما يحبه الجمهور السعودي. وخلال الأشهر المقبلة، ستقدم OSN حصرياً عدداً من أهم المسلسلات مثل الموسم الأخير من Game of Thrones (ابتداءً من 15 أبريل)؛ الموسم الثالث من مسلسل The Handmaid’s Tale (ابتداءً من يونيو)؛ مسلسلات عربية جديدة على OSN ياهلا الأولى HD، مثل “تشويش” (الأحد من كل أسبوع الساعة 11 مساءً)؛ المسلسل التركي Stiletto Vendetta (ابتداءً من 11 مارس)؛ وبرنامج “منا وفينا” الكوميدي الجديد المنتج محلياً في جدة ودبي على قناة Comedy Central بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكوميديا العرب مثل أثير يعقوب، علي سلطان، خالد عمر، رجائي قواس وغيرهم.
ولا يقتصر تأثير باقة “الفرق” على شاشتك، بل ويشمل أيضاً آلية الدفع البسيطة التي تمكن العملاء من سداد قيمة فواتير OSN نقداً أو عبر البطاقة المصرفية عند التركيب.