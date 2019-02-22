“حماية البيئة”: ضبط مخالفات سببت تضرّر الشعب المرجانية في أبحر الشمالية

رصدت فرق تابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس الأربعاء، أعمال تأهيل سقالة ورمي مخلفات الهدم في البحر الأحمر في منطقة أبحر الشمالية بمحافظة جدة، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر الشعب المرجانية في تلك المنطقة.
جاء ذلك تنفيذاً لبلاغ تلقّته الهيئة، حيث توجّهت الفرق المختصة من الإدارة العامة للبيئة البحرية والمناطق الساحلية للوقوف على موقع البلاغ، وتطبيق الإجراءات اللازمة لذلك.
كما حرّرت الفرق المختصة محضر ضبط بما تم رصده من أعمال رمي في البحر بشكل مخالف في المنطقة، فيما تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.