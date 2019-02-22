سفير الكويت لدى المملكة يشكر فريقي الهلال والاتحاد على لافتات التهنئة بالعيد الوطني

الرئيسية رياضة سفير الكويت لدى المملكة يشكر فريقي الهلال والاتحاد على لافتات التهنئة بالعيد...
قدّم سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر، الشكر لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، نتيجة رفع لاعبي وجماهير فريقي الهلال والاتحاد لافتات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي.
كما قدّم الجابر شكره لرئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، ورئيس نادي الاتحاد لؤي هشام ناظر وجماهير الناديين على تلك اللفتة الطيبة، مشيراً إلى أنها غير مستغربة على أهل المملكة.
وشدد على أن المشاعر الطيبة من أهل المملكة تلقى دائماً كلَّ التقدير من دولة الكويت قيادةً وشعباً، سائلاً الله عز وجل أن يديم هذه العلاقات الأخوية الوطيدة في ظل القيادة الحكيمة بالمملكة والكويت.