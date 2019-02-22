فيديو | مشهد مؤثر.. أب مصري أصم يعقد قران ابنته بلغة الإشارة

تمكنت فتاة مصرية من تحقيق أمنية وحلم والدها “الأصم” في إتمام مراسم عقد قرانها، وذلك بعدما نجحت في إقناع المأذون أن تتولى ترجمة ما يقوله بلغة الإشارة لوالدها.
وقالت الفتاة وتدعى “ياسمين” إن والدها يعمل تاجرا للأثاث، ويعاني من عدم السمع منذ فترة كبيرة، وكان يقول إنه يتمنى أن يكون وكيلا لابنتيه عندما تتزوجان، ويخشى أن تمنعه إعاقته من ذلك.
وأضافت إنه قبل عقد القران بأيام اتفقت مع والدها على تنفيذ رغبته، وأن يكون وكيلا لها، وستتولى بنفسها ترجمة ما سيقوله المأذون له بلغة الإشارة بعد استشارة أكثر من مأذون في الأمر ومعرفة حكم الدين، وتم عقد القران ليتحقق حلم والدها.
وأشارت إلى أن والدها كان سعيدا جدا بما فعل، وبكى من الفرحة والتأثر أمام الجميع، مما جعل الحاضرين يشاركونه البكاء، مؤكدة أنها سعيدة بما فعلت، وستكرر ذلك خلال عقد قران شقيقتها الأخرى، لتسعد والدها، الذي عانى كثيرا من أجل تربيتهما.