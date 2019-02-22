قراءة في زيارة سمو ولي العهد إلى الهند

بعد زيارة سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الي باكستان وصل سموه الي الهند في محطته الثانية خلال جولته الخارجية التي سوف يختتمها بزيارة الصين وهذة الزيارات الي دول بحجم الهند والصين تؤكد الي تطلع المملكة في اطار رؤية ٢٠٣٠ الي شراكات مع دول اقتصادية كبري سوف يكون لها تأثير كبير علي اقتصاد المملكة وسوف تعود بالنفع علي الشعب السعودي.
المملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة في الهند وفي قلوب الشعب الهندي وهذا ما وضح جليا في استقبال سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان رسميا وشعبيا بداية من نزوله من الطائرة واستقبال ناريندا مودي رئيس الوزراء الهندي لسموه واستقبال الشعب الهندي بتعليق صور سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان في شوارع الهند وهذا اكبر دليل علي المكانة الكبيرة للمملكة في قلوب كل شعوب العالم نظرا لما تقدمه المملكة من مساعدات اقتصادية في الازمات والحروب بالاضافة الي نهج المملكة وسياستها القائمة علي عدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها.
زيارة سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الي الهند سبقها زيارة عام ٢٠١٧ م لسيدي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وفي عام ٢٠١٨ هناك لقاء بين سيدي سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي علي هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالارجنتين وهناك زيارة لرئيس وزراء الهند الي المملكة قبل ذلك وتوقيع ٥ اتفاقيات تعاون بين السعودية والهند.
الهند من الدول الاقتصادية الكبري وهي سابع اقتصاد في العالم وهناك توقعات ان تصبح الهند في مراكز متقدمة اكثر اقتصاديا لذلك هي بحاجة الي المملكة العربية السعودية وهناك اتفاقات شراكة استراتيجة بين المملكة والهند بالاضافة الي شراكات في مجالات مختلفة عسكريا وفي مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات كما يعمل في المملكة اكثر من ٣،٥ مليون هندي وتصل تحويلاتهم الي عائلاتهم في الهند الي ١٠ مليار دولار وهي اكبر تحويلات للعمال الهنود مقارنة بأقرانهم الذين يعملون في دول اخري والذين يتعرضون فيها لانتهاكات وتعذيب واستغلال وعدم حصولهم علي مستحقاتهم ومن هذه الدول قطر.
المملكة العربية السعودية تسير بخطي ثابتة نحو المستقبل وتحتاج الي ايادي عاملة مدربة والهند اكبر مخزن للعمالة المدربة بالاضافة الي امتلاكها التكنولوجيا وسوف يثمر هذا التعاون بين المملكة والهند الي تدشين مشروعات كبري بين البلدين ورغم ان الزيارة اقتصادية الا ان المملكة العربية السعودية هي مملكة السلام لذلك زيارة سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الي باكستان و الهند للقيام بدور الواسطة والمصالحة بينهم خاصة ان هناك مشاكل علي حدود البلدين بالاضافة الي تضرر الهند من عمليات ارهابية تورط فيها باكستانيون والمملكة قادرة علي اعادة العلاقة بين باكستان والهند الي مسارها الطبيعي لكي تعود بالنفع علي البلدين.
جولات سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الخارجية تؤكد علي ان القافلة تسير بالمملكة نحو مستقبل افضل رغم انف ونباح الحمدين والملالي.