متحدث “الجوازات”: “أبشر” يقدم 160 خدمة حكومية.. و5.6 مليون عملية أنجزها العام الماضي

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160 خدمة حكومية على هاتفك المتحرك بعيداً عن زحام المراجعات

تقرير محمد المشاري#MBCinaWeek pic.twitter.com/xxI7FOeywC

— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 22, 2019