“هيئة المقاولين”: سداد 44 ألف أمر من مستحقات المشاريع الحكومية بـ 65 مليار ريال

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق؛ عن سداد وزارة المالية نحو 44 ألف أمر دفع من مستحقات المشاريع الحكومية بقيمة 65 مليار ريال.
وأوضح -وفقا لـ”الاقتصادية”- أن وزارة المالية تتيح خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالات أوامر الدفع، للتسهيل على المستفيدين بشأن أوامر الدفع الصادرة لهم، وذلك من خلال إدخال رقم أمر الدفع وإظهار كامل التفاصيل الخاصة به.
وحول التسجيل في الهيئة، أكد أن الهيئة تعتمد في دخلها الأساسي على الاشتراكات وجزئيا على الرعايات، وبسبب عدم إلزامية الاشتراك في عضوية الهيئة فالدخل الحالي لا يغطي الاحتياجات الأساسية وبالتالي يحد من تنفيذ مبادرات الهيئة وتفعيل دورها في تنظيم القطاع ورفع مستوى العاملين به.
يذكر أن عدد المقاولين المسجلين في الهيئة منذ إنشائها حتى نهاية يناير من العام الجاري، بلغ نحو ثلاثة آلاف مقاول من مختلف المجالات والأنشطة.