٤ ساعات تدريبية في الإسعافات الأولية للمشاركين في دوري المدارس بجدة

أقامت جمعية القلب السعودية دورة اسعافات أولية لـ ٢٥ معلماً من المنسقين والمشرفين المكلفين بالعمل والاشراف على مباريات دوري المدارس بمحافظة جدة والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم في المجمع الرياضي بتعليم جدة.
وأوضح رئيس قسم النشاط الرياضي بتعليم جدة، المنسق الفني لدوري المدارس محمد بن إسماعيل اليماني، بان المجمع الرياضي بتعليم جدة استضاف الدورة التدريبية التي نفذها المكتب التنسيقي للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بالتعاون مع جمعية القلب السعودي في الإسعافات الأولية بمشاركة وحضور ٢٥ معلماً من المنسقين والمشرفين المكلفين بالعمل والاشراف على مباريات دوري المدارس طوال أيام المباريات بواقع ٤ ساعات تدريبية نظرية ، وتضمنت التدريب على المهارات الاسعافية ومباشرة الحالات الطارئة والاصابات الرياضية والانعاش القلبي الرئوي وحالات الاختناق وانسداد مجرى التنفس للاعبين اثناء المباريات الرسمية في دوري المدارس وكيفية مباشرة كافة الحالات والاصابات المتوقعة في الملاعب.