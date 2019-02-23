“الداخلية” تفتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لطلاب السنة التحضيرية بالجامعات السعودية للالتحاق في البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الداخلي والخارجي، بدءا من غد الأحد.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي، أن شروط الانضمام إلى البرنامج كالتالي:

أولًا- برنامج الابتعاث الخارجي (البرنامج الأكاديمي الأمني): ويشترط الحصول على الثانوية العامة بنسبة 80% فما فوق، واجتياز البرنامج التحضيري، والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5)، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (4) في اختبار الآيلتس، أو (29) في اختبار التويفل.

كما يُشترط تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، وألا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس، واجتياز المقابلة الشخصية، واختبار تحديد سمات الشخصية، و ألا يكون قد سبق أن ابتُعث، وأي شروط أخرى تضعها الكلية.

ثانيًا- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية): ويشترط اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5)، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (55) STEP، واجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، وتطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس، وتطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، واجتياز المقابلة الشخصية، وأي شروط أخرى تضعها الكلية.

ويهدف البرنامج الأكاديمي الأمني إلى بناء الكفاءات المتميزة من الكوادر البشرية للعمل في المجال الأمني عن طريق تأهيلهم وتدريبهم وتزويدهم بالمعارف الضرورية التي تكفل جودة مخرجاتها وتميزها من الناحية المعرفية والسلوكية والمهنية.

ويمنح البرنامج عدة مميزات للمقبولين؛ منها التعيين مباشرةً بعد اجتياز البرنامج (الحصول على درجة البكالوريوس) ضابطًا بإحدى قطاعات وزارة الداخلية، والدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية الموصى بها من قبل التعليم العالي، وتمكين الطالب من دراسة التخصص الذي يرغب فيه، على أن يتوافق مع الاحتياج الفعلي لقطاعات وزارة الداخلية، واحتساب المواد التي درسها الطالب في السنة الأولى المشتركة من قبل الجامعات الأمريكية.

كما يتم تعيين الطالب المبتعث ضمن البرنامج الأكاديمي الأمني (بعد ابتعاثه والتأكد من انتظامه في الدراسة الأكاديمية) كطالب ضابط تُصرَف له مكافأة مالية شهرية، إضافة إلى مكافأة المبتعث التي تصرف له من قبل التعليم العالي، إضافة إلى تعيين الطالب بعد تخرجه في القطاع المناسب لتخصصه.

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد الموافق 19 جمادى الآخرة 1440هـ، من الساعة العاشرة صباحًا، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء الموافق 28 جمادى الآخرة 1440هـ.