انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن مستشفى جنوب القنفذة.. والصحة ترد

القنفذة – حمد العلوي:
كشف الناطق الاعلامي بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي بأنه في تمام الساعة ( ١:٣٠م ) اليوم السبت ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بمستشفى جنوب القنفذة العام وعلى الفور توجه فريق من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي إلى موقع المستشفى وأيضاً تواجد فريق إدارة التشغيل والصيانة بالمستشفى والشؤون الهندسية بصحة القنفذة وفرقة من الدفاع المدني للوقوف على الوضع وتم التحقق من أن المولدات الاحتياطية عملت بشكل سليم خلال فترة الانقطاع وتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة تحسبا لأي طارئ.
وتتابع الشؤون الصحية بالقنفذة باهتمام معالجة الوضع مع شركة الكهرباء وتؤكد للجميع حرصها على سلامة المرضى والمراجعين .
وقد تم بحمد الله إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة ٥:١٥ م ووقف مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالله الغروي على الوضع ونؤكد أن الوضع مستقر للمرضى ولا توجد أي أضرار ولله الحمد.