صحيفة: سماسرة يستخرجون تقارير إجازات مرضية وهمية بـ50 ريالاً لليوم الواحد

كشفت صحيفة محلية عن نشاط سماسرة يعملون في استخراج تقارير إجازات مرضية وهمية من بعض المستشفيات الحكومية والأهلية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 150 ريالاً لإجازة اليوم الواحد.
وبحسب صحيفة “الوطن” فإن طلب تلك الإجازات يتم عبر موقع “تويتر”، حيث يحصل الشخص على تقرير الإجازة المرضية مختوماً وموقعاً من الطبيب المختص دون مراجعة أو إجراء أي فحوصات طبية.
من جهته، أوضح أحد السماسرة أن من بين طالبي تلك الإجازات معلمين ومعلمات وطلاب بالجامعات والمدارس، إلى جانب موظفين من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه يبيع إجازة اليوم الواحد بـ150 ريالاً.
وذكر أحد الذين حصلوا على تلك الإجازات أنه تم قبول إجازته المرضية في نظام فارس التابع لوزارة التعليم، لافتاً إلى أن تلك الإجازات تمر بسبب ضعف إجراءات التحقق من صحتها.
وكان المجلس الصحي قد أعلن بدء تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية تدريجياً في جميع المنشآت الصحية اعتباراً من الأول من محرم 1440، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.