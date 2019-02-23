صور | ملياردير يعرض منزله في نيويورك للبيع مقابل 33.5 مليون دولار

عرض الملياردير الأمريكي وأحد مديري صناديق التحوط “ستيف كوهين” منزله في “ويست فيليدج” بنيويورك للبيع مقابل 33.5 مليون دولار.

وأوضح “كوهين” – الذي تقدر ثروته بحوالي 13 مليار دولار – بحسب “فوربس” – أن مساحة منزله تقدر بنحو 2880 متراً مربعاً ويتكون من ثلاثة طوابق.

وخصص الطابق الثالث من المنزل لغرف النوم ويضم غرفة رئيسية مساحتها تصل إلى 360 متراً مربعاً، كما توجد غرف مكتبية وناد صحي وحمامات فسيحة.

وكان “كوهين” وزوجته قد اشتريا المنزل عام 2013 مقابل 23.4 مليون دولار، وهو يقع في مبنى تم إنشاؤه عام 1906.