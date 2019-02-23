فيديو | تجربة جديدة لأحد قطارات الرياض للتأكد من جاهزية العربات والمسارات

نشر حساب “مشاريع السعودية” على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لأحد قطارات مشروع “قطار الرياض” وهو يتحرك في رحلة تجريبية على أحد المسارات للتأكد من جاهزية العربات والمسارات للتشغيل.
وأوضح المقطع القطار وهو يتحرك بانسيابية كبيرة على خط السكك الحديدية، فيما كشف عن العربات من الداخل، حيث لوحظ قلة عدد مقاعد الركاب، ووجود لوحات إلكترونية، وإذاعة داخلية للتنبيه بالوصول إلى المحطات، وعند فتح الأبواب وإغلاقها.
يُذكر أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، 6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.
فيديو | #قطار_الرياض ينطلق في رحلة تجريبية على أحد المسارات للتأكد من جاهزية العربات والمسارات pic.twitter.com/GmFwulPuB5
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) February 22, 2019