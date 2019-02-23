الرئيسية رياضة في قانون “الفار” السعودي.. المساواة في الظلم عدل!!
يسيطر(الفار) على أحاديث المجالس الرياضية في السعودية.. إذ لا يكاد يخلو نقاش رياضي من الشكوى أو التهكم والسخرية من هذه التقنية التي جلبت أساسا لعلاج الصداع المزمن من قرارات التحكيم.. فلم ينج أحد على ما يبدو من صداعها.. لدرجة أن البعض أصبح يطالب علانية بالرجوع إلى النظام القديم.. وآخرون يستشهدون بعدم استخدامها في البريميرليج.. كونها من وجهة نظرهم تقتل المتعة وتضيع الكثير من وقت المباراة.. علاوة على ان التقديرات فيها ليست الكترونية ولكنها تعود أيضا للحكام انفسهم.. لدرجة انه تحول الجدل من أخطاء الحكام الميدانيين الى أخطاء حكام الفيديو الذين يبدو انهم سرقوا الأضواء وباتوا في بعض الأحيان اكثر شهرة واضواء من حكام الساحة.. بدليل ان الغالبية هذه الأيام يرددون اسم الحكم السعودي الشاب سلطان الحربي الذي ظهر على الشاشة كحكم فيديو في مباراة الرائد والاتحاد الأخيرة.. دون ان يعرفوا اسم الحكم الأجنبي الذي ادار المباراة نفسها؟؟
الشكاوى متنوعة في الدوري السعودي من هذه التقنية.. فالمتنافسون على القمة يشتكون.. وفرق الوسط تتذمر وفرق المؤخرة تطالب بالنجدة.. ولم تعد تفرق من هو المصيب ومن هو المخطئ.. رغم ان هذه التقنية يفترض انها كفيلة باعطاء كل ذي حق حقه.. وتقلل الكثير من الأخطاء والتهورات الخفية من المدافعين.. مما يعني تخفيف الظلم الذي تتعرض له بعض الفرق بسبب أخطاء قد تغيب عن نظر الحكام.. بدليل ان مدرب فريق جوفنتوس الخبير اليجري اعرب عن سعادته البالغة بوجود هذه التقنية في الأدوار الاقصائية من دوري ابطال اوروبا بعد غيابها عن الأدوار التمهيدية.. مستشهدا بالهدف الملغي لفريق اياكس أمستردام الهولندي ضد ريال مدريد كون الخطأ في ذلك الهدف كان صعبا جدا ولم يكن ليتم اكتشافه لولا تقنية الفار!!
تكاثر الشكاوى وتنوعها وتفرعها بل وغموضها أحيانا.. تجعل المتابع يتساءل: هل من المعقول ان تكون كل الفرق مظلومة من هذه التقنية.. ولكن في المقابل لم نلمس للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورغم التغييرات المستمرة فيها.. أي تحركات إيجابية .. بل أشار اعلاميون واداريون سعوديون الى انها تصر على احراج نفسها امام الشارع الرياضي.. فبخلاف ان الرجوع الى التقنية يخضع لمزاج الحكم نفسه.. فهي لا تملك قوانين واضحة لاحتساب الأخطاء بدليل تكرار نفس الخطأ مع اختلاف القرارات.. ولا تملك أيضا صلاحية إقرار معاقبة الحكم المخطئ مهما كانت جنسيته بمن فيهم حكام الفيديو.. بل انها حتى لا تملك استراتيجية واضحة على الأقل لاعادة الحكم السعودي الى وضعه الطبيعي بعد ان همش وركن وتحول في نظر الغالبية الى مجرد (نشاز)!!!
وأشار مغردون الى ان الخطأ الأخير كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر هذه اللجنة.. عندما اعلن رئيس اللجنة الحالي خليل جلال في لقاء تلفزيوني عدم وجود حكم سعودي مؤهل للتعامل مع تقنية الفار.. ومن ثم فوجئ المشاهدون على الهواء مباشرة في مباراة الاتحاد والرائد الاخيرة بلقطة تلفزيونية من داخل غرفة الفيديو ويظهر فيها حكم سعودي يقال انه سلطان الحربي.. بل والأكثر اثارة ان الاسم الذي ظهر على الشاشة لحكم الفيديو يحمل اسم حكم بولندي أشار بعض المغردين الى تواجده في نفس اليوم في بلاده لادارة احدى المباريات هناك.
وحول تلك المباراة.. وما صاحبها من أخطاء ادعى الاتحاديون انها اضرت بهم وهم يصارعون من اجل البقاء ويحاربون من اجل كل نقطة.. فجر المهندس لؤي هشام ناظر رئيس نادي الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل عندما طالب الاتحاد السعودي بعقد اجتماع عاجل وخاص مع رئيس لجنة الحكام.. من اجل حفظ حقوق النادي كما يدعي.. كما أشار في تغريدات له على تويتر الى ثلاث حالات ظلم واضحة ضد فريقه في مباراة الرائد.. تستحق أن يراجعها حكم الساحة مع حكام الفيديو.. مضيفا: سنستمر نطالب اللاعبين بمطالبة الحكام بمراجعة الفار من قبل حكم الساحة.. لا بد أن نطالب بأبسط حقوقنا.. وسأظل أذكرهم به كل يوم وكل مباراة.. فمن الظلم ان نفرط في حقوقنا بهذا الشكل!!
وقال نائبه حمد الصنيع في لقاء تلفزيوني مباشر في برنامج الديوانية: نادينا حريص على الحصول على حقوقه.. ولن يسكت على هذا التجاهل.. اذ طالبنا بحكام أجانب للفيديو وتجاهلونا ولذلك سنستمر بالتصعيد وصولا إلى رئيس الاتحاد الحالي.. حق الإتحاد لن يضيع.. وتكرار التجاهل يدعو للريبة!!
في المقابل لم يصمت رئيس لجنة الحكام خليل جلال .. اذ قال في تصريح له ببرنامج الوقت الأصلي: أحترم وجهة نظر الأخ لؤي ناظر وبقية مسؤولي الأندية لكن لا يمكن أن نجتمع مع أحد من مسؤولي الأندية.. فمن أراد الاحتجاج عليه أن يرفع تظلُّمَه للاتحاد.. فنحن دائماً نُعلن عن الحكام قبل كل جولة ومن بينهم حكام الفيديو الرئيسيين.. ولكن لم يسبق لنا الإعلان عن الحكم المساعد لتقنية الفار.. مضيفا ان الحكام السعوديين المؤهّلين الآن لتقنية الفار هم محمد الهويش وتركي الخضير وخالد الطريس فقط.
اما الإعلامي المخضرم سعود الصرامي فيقول: رئيس الاتحاد لم يطلب أن يتدرب الحكام في ناديه.. بل طالب بحق مشروع اعلنه للجميع.. بأنه يرغب في عقد إجتماع مع رئيس لجنة الحكام لتقديم شكوى لما يتعرض له ناديه من ظُلْم.. واستغرب محاولة تحريف الطلب وإظهاره في غير ما خصص له.. اما حسين الشريف مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد فقال: الاتحاد في ظروفه الصعبة، أحوج ما يكون للعدالة والوضوح، ولكن للأسف تلحقه اضرار وأخطاء لا تغتفر والسكوت عنها كارثة.. فما قيمة “الفار” إن كان لا يرى ولا ينصف، أم أن ألوان الاتحاد باتت تستفز أعينكم!!
في النادي المجاور لا تقل الشكوى عن الاتحاد.. فالاهلاويون يدعون ان لجنة الحكام على ما يبدو بدأت تحسب الف حساب للصوت النصراوي القوي ضد التحكيم في الجولات الماضية.. مما جعلها تسند المهمة في مباراة الأهلي والنصر الأخيرة وفقا لارائهم لحكام مهزوزين تجاهلوا بشكل فاضح ضربة جزاء واضحة جدا لفريقهم في الشوط الأول.. إضافة الى احتساب هدف النصر الأول رغم الاحتكاك الواضح لمهاجم النصر مع الحارس الاهلاوي.. وكذلك تجاهل الطرد الواضح للاعبين من النصر مرابط وبرونو.
واستشهد الإعلامي الاهلاوي مصطفى النعمي على حسابه الشخصي باراء المستشار التحكيمي محمد فودة الذي اعلن في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والنصر ان مرابط ارتكب مخالفتين في الدقيقة ٥ و ٩١ .. وكلا الحالتين كانت تستوجب منحه بطاقة صفراء، أي انه كان يفترض على الحكم ان يطرد مرابط.. كما اعلن الفودة أيضا ان الحكم تجاهل الرجوع لتقنية الفيديو لاحتساب ضربة جزاء واضحة جدا للفريق الاهلاوي.
احتجاج الاهلاويين على الفار ليس محليا فقط.. بل اشتكوا من تقنية الفار حتى في البطولة العربية حينما اكدوا ان الحكام المصريين تجاهلوا ضربتي جزاء واضحتين لفريقهم بينما احتسبوا ركلة جزاء قاتلة للوصل في الدقائق الأخيرة ودون الرجوع للفيديو.. وإزاء ذلك قال الإعلامي حسام القحطاني ان ما حدث في مباراة الوصل من الحكم فتح الباب للجماهير لتتناقل فيديو لمسؤول سعودي في الاتحاد العربي لكرة القدم كان يدعم ويحفز فيه لاعبي الوصل بعد نهاية مواجهتهم في الدور الماضي.
وعلى صعيد نادي الشباب يقول مغرد شبابي اسمه (أبو تركي): حتى وفريق الشباب سيء المستوى.. ولكن ليس من المعقول في كل مباراة يتعرض لظلم واضح ويحرم من اهداف محققة وركلات جزاء .. ولذلك أتمنى أن يكون لإدارة الشباب موقف حازم من ناحية الفار والتحكيم بشكل عام.. فهذه مهزلة وما يحدث للشباب ظلم كبير فلا هو يدعم مثل البقية ولا هو الذي سلم من ظلم التحكيم؟؟
ويعود المغرد (اوهين كينيدي) ليقول ما معناه: قمة الاستخفاف بالدوري ان تعلن ان حكم الفار بولندي ومن ثم يظهر على الشاشة سلطان الحربي.. مما اشعرني بأنني اشاهد دوري حواري.. ويؤيده في ذلك الإعلامي هتان النجار: بعد التصريح الذي ادلى به رئيس لجنة الحكام بانه لا يوجد حكم سعودي مؤهل لتقنية الفار.. اعتقد انه يجب على الفور ايقاف العمل بها بعد الجدل الذي اثير في المباريات الماضية من اكثرمن ناد.. فهذه التقنية وجدت من اجل العدالة وليس من اجل الشعور بانها لخدمة أندية وإلحاق الضرر بأخرى!!
وخاطب المغرد حمزة السيد الحكم السعودي الشاب سلطان_الحربي بقوله: قبل أكثر من ثلاثة أعوام تعمدت تجاهل أكثر من ثلاث ضربات جزاء للاتحاد أمام الوحدة وأنت حكم ساحة، وعدت لتظلم الاتحاد وبشكل متعمد أكثرعبر تقنية الفيديو.. فيما قال المغرد رحال ان تواجد الحكم سلطان الحربي في غرفة الفار رغم عدم وجود اسمه.. ليست جديدة.. فأخطاء لجان التحكيم لا تعد ولا تحصى؟؟
أيضا اللاعبون انفسهم يشتكون من هذه التقنية.. فقد ظهر لاعب الباطن مهنا واقص في لقاء تلفزيوني مباشر بعد نهاية احدى المباريات.. يقول: الفار يلعب على حبل واحد، ويقول لاعب الأهلي السابق والمنتقل لفريق جدة ياسر الفهمي عبر تغريدة له على تويتر بعد مباراة ريال مدريد الاخيرة: الفار مع مدريد يذكرني بوقفاته مع بعض الفرق.. كما ظهر النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله اكثر من مرة يشتكي من قرارات الحكام وتقنية الفيديو ضد فريقه؟؟
النصراويون من جهتهم اكثر من اشتكى من تقنية الفار ومن التحكيم بشكل عام.. اذ هاجم مغردون نصراويون الإعلامي الاتحادي محمد البكيري.. وقالوا انه كان يسخر من هاشتاقات النصر التي كانت تطالب بالعدالة بتقنية الفار.. ومن ثم عاد بعد مباراة الاتحاد والرائد ليشكك في تقنية الفار ويهاجم الحكام ويطالب بالعدالة؟؟ ويقول المغرد (ناقد رياضي): عندما كآن النصر يُظلم تحكيمياً، ومن حكام تقنية الفآر وكان يشتكيِّ من سوء أرضيات ملاعب الرياض، وكان يستاء من تعامل لجنة المسابقات، وكان يُناشد العدل من لجنة الانضباط.. بحكم انه الأكثر تضرراً من القرارات والغرامات.. كان بعض الإعلاميين وخصوصا الاتحاديين منهم يقولون ان كثرة البكائيات لا تصنع فريقا؟؟
الإعلامي النصراوي الشهيرعادل الملحم من جهته يقول: الهلاليون يزعمون أن هلالهم الاكثر تضررا من تقنية الفار واستشهدوا بلغة الأرقام.. احدهم يقول خمس حالات تدخلت بها تقنية الفار كانت ضد الهلال.. ولكن مقابل ذلك سنتساءل: كم حالة كانت تستوجب التدخل وليست في صالح الهلال ومع ذلك مرت مرور الكرام؟
ولكن الإعلامي الهلالي عبدالكريم الجاسر يرد عليه بالقول: اصحاب الفار يثيرون الشفقة باعتراضهم على هذه التقنية والادعاء انها سبب تصدر الهلال للدوري.. كونهم لم يجدوا اي حجة يسلون أنفسهم بها على أساس انهم كانوا الأبطال في الموسم الماضي او قبل الماضي.. شكراً لجنة الانضباط فقد أجبرتم الهلال على ان يكشر عن انيابه ويرد داخل الميدان.. هكذا عودنا الزعيم عندما يتعرض للظلم يكون رده عنيفاً داخل الملعب.. فالهلاليون يطالبون دائماً بمنافسة عادلة وشريفة داخل الملعب ويطالبون بالحكام الأجانب وتقنية الفار والكشف عن المنشطات والعمل الاحترافي.
ويؤيده في ذلك المغرد خالد المزروع الذي قال: الهلال من أكثر الاندية تضررا من الفار.. حيث تم إلغاء عدة أهداف له (اغلبها صحيح) ومن أكثر الأندية المنافسة التي تعرض لاعبوه للطرد، كما أنه تعرض لخسارته الوحيدة بسبب الفار أمام الحزم وتعادل ظالم امام المنافس النصر بسبب عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة.. ورغم كل ذلك.. هل سمعتم بهلالي واحد يطالب بالتخلي عن الفار أو الحكم الأجنبي؟.. وأيده في ذلك الإعلامي الهلالي محمد الذايدي في لقاء تلفزيوني حينما قال: بالأرقام الموثقة الهلال اكثر ناد تضرر من تقنية الفار، ولكن هناك محاولة تضليل للرأي العام!!
اما الكاتبة النصراوية منار الرياض فقالت: جماهير الأندية الآخرى أصبحت تريد الدوري للنصر بسبب ظلم الفار واللجان للنصر ووقوفها مع الهلال.. أرى ان الفار هو فضيحة الموسم التي لم تحدث من قبل.. ويقول المغرد سعد بن حمد: تخيلوا فقط لو أن حق النصر في نقاط الفيحاء و الفيصلي والوحدة رجع له وتم التعامل مع الفار بحيادية واحترافية ومصداقية من سيكون المتصدر؟؟ ويقول الإعلامي عبدالله الثقيل: ليس هناك مباراة فاز فيها الهلال باستحقاق.. الا يوجد مسؤول قوي يوقف المهازل الحاصلة والواضحة للجميع.. رائحة الفار فاحت حتى خارج حدود الوطن وما زال الفار الأزرق يمارس هوايته امام مسؤولي الرياضة!!
وفيما يقول الإعلامي طارق النوفل في لقاء تلفزيوني ان مشكلة تقنية الفار في الدوري السعودي انها تفتقد لوجود الكاميرات الاحترافية.. أورد الإعلامي والمستشار القانوني عايد الرشيدي عدة تغريدات على حسابه الشخصي قال فيها: حدد المجلس التشريعي “إيفاب” المتخصص في تعديلات قانون اللعبة شروطا لانجاح تقنية الفار منها ضرورة وجود 12 كاميرا على أقل تقدير في الملعب لتغطى كل الزوايا.. على ان يتكون فريق الفار من ثلاثة حكام ويعاونهم تقني فيديو ويجب أن تكون لهم جميعا لغة مشتركة مع بعضهم البعض.
وأضاف الرشيدي: هل تعلم وليتنا نتعلم.. ان اللجنة المنظمة لكاس العالم الأخيرة في روسيا.. خصصت غرفة لتقنية الفيديو في العاصمة موسكو بسبب قلة عدد الحكام المتخصصين والحاصلين على دورات في تقنية الفيديو وتباعد المسافات بين ملاعب المونديال.. فيما أشار الحكم السابق ممدوح المرداسي الى انه في كأس العالم الأخيرة بروسيا.. كان عدد عدسات الفيديو الخاصة بتقنية الفار ٣٣ عدسة.. إضافة الى عدستين لكشف التسلل.. أي ان المجموع ٣٥ عدسة من اجل ضبط افضل للتقنية.
واختتم الجدل الدائر حول هذه التقنية.. الرئيس الرائدي الأسبق إبراهيم الربدي الذي وجدنا له بالصدفة تغريدة على تويتر يقول فيها: في الغالب الفرق لا تخسر بسبب قرارات الفار.. لكنها لا تريد أن تعترف بأن الخصم كان أفضل منها.. وتريد ان تغطي على فشلها لاسكات الجماهير.. بعدما فشلت فشلاً ذريعاً في إرضاء هذه الجماهير.. باختصار.. رياضتنا تعيش ازمة فكر!!