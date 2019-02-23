مصادر: سحب القوات من الحديدة يبدأ غدا

قالت مصادر في لجنة التنسيق الخاصة بالحديدة غربي اليمن: إن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في المدينة ستبدأ غدا الأحد، وتقضي المرحلة الأولى بانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وكذلك فتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح بداخلها وتوزيعها على مدار 11 يومًا، ولم تكشف المصادر عن السبب الذي دفع الفريق الحكومي للموافقة على التنفيذ قبل الاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة، المتمثلة في الانسحاب من ميناء الحديدة، والاتفاق على ماهية السلطة المحلية والأمنية التي ستحل محل القوات المنسحبة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا مساء أمس إلى “التطبيق الفوري” للمرحلة الأولى من الاتفاق الذي ينص على سحب القوات من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة. وتقع الموانئ في مناطق سيطرة الحوثيين غرب اليمن. وينص الاتفاق أيضًا على حرية الدخول إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية المدعومة من التحالف.