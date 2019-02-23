هل انتصرت مصر على الإرهاب؟

بعد سقوط نظام الاخوان في مصر والذي لم يستمر اكثر من عام لم ينسي الاخوان ثأرهم مع الشعب المصري الذي رفض حكمهم ورفض تغييرهم للهوية والثقافة المصرية التي حاول الاخوان تحويلها الي افغانستان جديدة لكن مصر اكبر من احلامهم وهي صمام الامان للمنطقة ومعروف طوال تاريخها انها مقبرة للغزاة والارهابيين.
منذ تولي فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مهمة حكم مصر وهو يرفع شعار يد تبني ويد تحمل السلاح وانطلقت مصر الشقيقة نحو المستقبل بتدشين عدد كبير من المشروعات التي تم انجارها في وقت قصير جدا وهناك مشروعات لم تعلن عنها الدولة المصرية الا في يوم الافتتاح خوفا من اهل الشر كما يقول دائما فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورغم هذه الانجازات الكبيرة من مشروعات جديدة واصلاحات اقتصادية يستمر التحريض من تنظيم الحمدين علي الدولة المصرية وتعرضت مصر الي اكبر موجة ارهاب في تاريخها لكن بصراحة نجحت مصر في القضاء علي الارهاب رغم ان المعركة مستمرة مع كل اعداء الدولة المصرية في الداخل والخارج والذين تدعمهم قطر بالاموال والسلاح بالاضافة الي الدعم القطري لجماعات ارهابية في ليبيا هي من تقوم بتوصيل السلاح الي الارهابيين في مصر بالاضافة الي انها تقوم بتدريب هؤلاء الارهابيين في معسكرات تدريب في ليبيا يشرف عليها المخابرات القطرية والتركية لتنفيذ عمليات ارهابية في مصر ورغم محاولات تنظيم الحمدين واردوغان لزعزعة استقرار مصر الا ان الدولة المصرية حققت نجاحات علي كافة المستويات وبعد ان حاول الاخوان محاصرتها بالشائعات والاكاذيب لكسب تعاطف دول كبري ضد مصر الا ان حكمة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جعلت مصر تعود الي مكانتها ودورها في الاقليم وفي المحافل الدولية ونظمت مصر علي مدار السنوات الماضية عدد كبير من المؤتمرات الناجحة في مجالات السياسة والاقتصاد ومجالات اخري حضرها كبار القادة والمسؤولين في العالم في صفعة كبيرة علي وجه نظام الحمدين واردوغان.
واليوم مصر اصبحت رئيسا للاتحاد الافريقي بعد تجميد عضويتها واستطاعت مصر العودة بقوة الي افريقيا وتولي رئاسة الاتحاد الافريقي بالاضافة الي حصول مصر علي رئاسة شرفية في مؤتمر ميونيخ للامن وهذة الايام تنظم مصر المؤتمر العربي الاوروبي لمناقشة عدد من قضايا المنطقة وعلي راسها القضية الفلسطينية ويشارك في المؤتمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك الحزم والعزم.
مصر نجحت في مواجهة الارهاب والقضاء عليه وهي ام الدنيا كما يقول عليها الاشقاء المصريون لذلك ساندت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات مصر في حربها ضد الارهاب ومازالت تساندها في معركة التنمية حفاظا علي امن واستقرار مصر وفي اطار رؤية سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان والذي يحلم بشرق اوسط جديد مستقر ومتقدم في السنوات القادمة ونتمني للاشقاء في مصر الامن والامان وتحقيق مزيد من النجاحات في كافة المجالات ولا عزاء لتنظيم الحمدين واردوغان.