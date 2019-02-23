“وزير التعليم” يُعلّق على قرار إدراج اللغة الصينية في التعليم

علّق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على القرار الذي اتخذته المملكة والصين بالبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في مناهج التعليم العام والجامعي.
وقال الوزير: إن الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها إضافة إلى اللغة الأم لغتين أو أكثر، مؤكداً أن الوقت قد حان لإدراج اللغة الصينية في المناهج.
وعن سبب اختيار اللغة الصينية، قال الوزير آل الشيخ: إن الصين تتمتع بقوة اقتصادية، إضافة إلى كونها شريكاً استراتيجياً للمملكة، كما أن الوقت قد حان ليكون التعليم في المملكة مواكباً لتوجهات الدول المتقدمة في تدريس اللغات الأجنبية.