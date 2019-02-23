‏8 لاعبين أجانب.. هل يملأون النصف الفارغ من الكأس؟

باتت الجماهير الرياضية السعودية لا تعرف بالضبط أين يكمن الخلل في الإخفاقات المستمرة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.. فرغم نجاحات الدوري المحلي وشعبيته وجماهيريته.. إلا أن المنتخب لم يحقق إنجازا آسيويا منذ 1996 .. أي قبل 23 عاما.. مما دفع البعض للإشارة إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى القرار التاريخي بوجود ثمانية لاعبين أجانب في كل فريق.. كونه حجب الفرصة عن اللاعب السعودي.. غير أن معارضين لهذا الرأي أشاروا إلى أن إخفاقات المنتخب ليست جديدة بل انها موجودة منذ أن كان عدد اللاعبين الأجانب 3 لاعبين فقط.
إحدى الصحف السعودية أوردت خبرا عاجلا على موقعها الإلكتروني قالت فيه ان مجموعة كبيرة من الجماهير السعودية استغلت وجود رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل في الشارقة لتطالبه علنا بإعادة النظر في وجود ثمانية لاعبين أجانب في الدوري السعودي، من اجل فتح المجال للمواهب السعودية.
غير ان مغردين كثر عبر تويتر أشاروا الى العكس.. واتهموا الأندية وإدارة المنتخب بالفشل في اعداد اللاعبين.. اذ قال المغرد محال انه يرى ان وجود الثمانية لاعبين سيطور الكرة السعودية ولكن سوء اختيار عناصر المنتخب هي السبب الرئيسي.. فاذا كان مدرب المنتخب مقتنعا بالبليهي والشهري وهتان وغريب وعطيف والخلف .. فعلينا ان نتحمل النتائج.
ولكن المغرد العبدلي يعارضه الرأي.. ويقول: اغرب الامور ان من اقترح ثمانية لاعبين وحكام اجانب كان يقصد ان يحد من تمرد اللاعب السعودي ومغالاته في قيمة عقده.. غير اننا للأسف ندفع ضعف هذه المبالغ في لاعبين أجانب خردة وبالملايين!!
أيضا تقول المشجعة دانيا: عندما زاد عدد الأجانب في الدوري اختفت النتائج الثقيلة للمنتخب، فقد كنا في السابق نخسر من اليابان بالخمسة ولكن عندما جاء الثمانية أجانب لم نخسر من اليابان نفسها الا بهدف واحد!! .. فالجمهور يطالب بالاختيار الصحيح للاعبين واختيار مدربين ذوي كفاءة وعدم التدخل في عملهم خاصة في اختيار التشكيلة.. فالخلل واضح انه في القائمين على المنتخب!
اما مداوي فيقول: وجود ٨ اجانب يعتبر من الهياط والمبالغات بالملايين لجلب لاعبين لا يستحقون هذه المبالغ.. لذلك يفترض وضع حد اعلى من هيئه الرياضة لسعر اللاعب واذا اثبت كفاءته وجدارته في ناديه يلتحق بالمنتخب ويعطى حوافز اثناء وجوده في المنتخب حتى نحل مشكله عدم حرص اللاعبين على الالتحاق بالمنتخب.
ويخالفه الرأي المغرد نمر: قالها من قبل المستشار تركي الشيخ اللاعب السعودي مستواه متواضع ولو تم إيقاف الأجانب سنرجع للاسعار الفلكية للاعبين المحليين وهم لا يستحقونها.. الأجنبي يحفز اللاعب المحلي ليجد ويجتهد ليضمن مكانه في الفريق.
ويقول سعيد رمزي: الأفضل والانسب أربعة أجانب.. وجود الثمانية أجانب فكرة ممتازة في حال وجود لاعبين من أنديتنا محترفين بالخارج.. اما عدم وجودهم في احتراف خارجي فيفضل ان الأربعة أجانب.. ففي وجود الثمانيه اصبح لاعبونا خارج الخدمة.. وكُنا نتمنى من بعض الإعلاميين عندما تم إقرار هذا القرار ان يكون لهم صوت بعدم الموافقة.
التناقض في الآراء ليس بين المغردين فقط.. فهذا المحلل الكروي التونسي لاعب الهلال السابق نجيب الإمام يقول لبرنامج الوقت الأصلي انه يرى الاقتصار على خمسة أو ستة لاعبين أجانب فقط في دوري المحترفين.. وان الثمانية عدد كبير .. اما مدرب الوحدة المصري احمد حسام ميدو فيقول: وجود ثمانية لاعبين أجانب في الدوري لا يحد من تطور اللاعبين السعوديين بشكل أساسي، بل هناك عناصر أخرى لابد من تفعيلها من أجل إتاحة الفرصة للأسماء الشابة والعناصر المميزة.
اما مجدي حجار فيطالب سمو رئيس الهيئة بإلغاء التعاقد مع ثمانية أجانب والعودة للعدد السابق أربعة او خمسة لاعبين لمصلحة المنتخب بصفة خاصة والكرة السعودية بصفة عامة.. في حين يقول المغرد عصويد: لا أرى ان وجود ثمانية أجانب يعيق تطورنا.. اجعلوا المنتخب اولاً.. طبقوا الاحتراف بشكل صحيح .. اهتموا بالفئات السنية.. ستجدون منتخبا قويا.
اما عبدالعزيز السليمان فيقول: ما معنى أن يتكون فريق كرة القدم من ثمانية لاعبين أجانب ونتكلم عن دوري سعودي .. في حين يقول سلطان الخويطر: ثمانية لاعبين أجانب.. ومدربين اجانب وتحكيم اجنبي.. لم يتبق الا استقدام ادارات اجنبية.. ماذا بقي للاعبين السعوديين وخاصة الشباب الصاعدين من الاولمبي للفريق الأول.. بعض القرارات مستعجله وغير موفقة!!
وتشير تسريبات إعلامية الى ان الموسم القادم في الدوري السعودي سيشهد تعديلات جذرية على صعيد اللاعبين والحكام الأجانب أيضا.. اذ تسربت معلومات الى ان اللاعبين الأجانب لن يتعدوا ستة لاعبين على الأكثر إضافة الى عشرة طواقم حكام اجانب لكل فريق على مدار الموسم.
ويشير مغردون الى ان هذا القرار هو الأنسب .. فكيف يسمح بوجود ثمانية محترفين في الدوري علما ان قوانين الاتحاد الآسيوي لا تسمح الا لأربعة لاعبين فقط.. وقالوا ان جلب حكام أجانب لجميع مباريات الدوري قتل موهبة الحكم السعودي الذي وصل من قبل كثيرا الى كأس العالم وطلب لمنافسات خارج الحدود!!
وفي هذا الصدد يقول المغرد الوافي: انا هلالي والهلال لا يحتاج لثمانية لاعبين اجانب..في ظل تواجد لاعبين محليين مميزين.. كالعابد والفرج وعطيف والدوسري والبريك والشهراني.. وتؤيده في ذلك بسمة التي وجهت رسالة الى رئيس هيئة الرياضة طالبته فيها باعادة النظر في عدد الاجانب بالدوري.. لان هذا العدد يعني الاستغناء عن اللاعب المحلي وإنهائه في دكة الاحتياط وها هي النتائج السلبية تظهر باحتلال الأجانب للافضلية واخفاقات المنتخب.
ويقول مغرد اهلاوي ان إدارة ناديه أخفقت بشدة في الميركاتو الشتوي.. بدليل ان دفاع الاهلي يقوده محليان فتيل وعبدالباسط واحيانا يستخدم المدرب المحورين دياز وبايزا كمدافعين كون المدافع سانتوس لا يزال مصابا.. اي ضعف بالفكر هذا الذي جعلكم تعجزون عن استقطاب مدافع افريقي او عربي؟؟.. كما ان الإدارة لا تزال تدرس مع المحترف الإسباني خورادو العروض التي وصلت اليه من أندية صينية.. وفي حال قبول أحد العروض سيكون سوزا المصاب هو الأجنبي الثامن في كشوفات الفريق!! مما يعني أن قرار الثمانية أجانب أضر بالفرق ماديا أكثر من نفعها.
واختتمها المغرد عبدالله الجبرين بقوله: الرياضة لدينا تمر بأسوأ مراحلها حاليا.. والذي زاد الطين بلة قرار السماح لكل ناد بالتعاقد مع ثمانية لاعبين أجانب.. هذه قرارات مرتجلة من رؤساء جهلة وإعلام رياضي هابط .. ماذا بقي لشبابنا وكيف ننهض بالرياضة وهذه حالنا؟؟