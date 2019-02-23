50 دولة في أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ غدًا.. القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب تتصدران الملفات

يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غدا الأحد أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ، على مدى يومين، بمشاركة زعماء وممثلى 50 دولة، تحت شعار “الاستثمار فى الاستقرار”، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى: إن القمة تجمع أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، مشيرًا إلى أنهم سيطرحون على مائدة النقاش التحديات المشتركة التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وملفات النزاعات والقضية الفلسطينية.

وتكتسب القمة العربية الأوروبية، التي تنطلق غدا بمدينة شرم الشيخ أهمية خاصة لحسم العديد من الملفات العالقة والمتأزمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية واليمنية والسورية ومكافحة الإرهاب، بتمثيل رفيع المستوى يعكس أهميتها من رؤساء دول وحكومات وأعضاء فى الاتحاد والجامعة العربية، ويترأس اجتماعاتها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي الذى سيمثل الجانب الأوروبي بجانب جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.

وتوقع مراقبون نجاح القمة نظرًا للجهود المبذولة من الجانبين لتحقيق تحالف لمواجهة قضايا خطيرة تهدد المنطقتين، فيما قال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة في تصريح له، على هامش القمة: إن القمة سترتكز على ثلاثة محاور رئيسية التعاون العربي الأوروبي، التحديات الدولية، والقضايا الإقليمية وفيما يتعلق بالتعاون العربي الأوروبي سيتم التركيز على التجارة والاستثمار والتعليم والتنمية الاجتماعية والتكنولوجية.

وبالنسبة للتحديات المشتركة قال سفير الاتحاد الأوروبي: إنها تتمثل في التعددية واتباع نظام مبني على قواعد وتغير المناخ وأجندة التنمية 2030 والهجرة ومحاربة الإرهاب والتطرف، أما بشأن القضايا الإقليمية فسيبحث المشاركون الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال الحدث الكبير، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة المرافق الحيوية بالمحافظة ومن المقرر أن تشهد القمة، إلى جانب اللقاءات الجانبية بين القادة والزعماء المشاركين، التي سيستضيفها المركز العالمي للمؤتمرات، جلستين موسعتين وجلسة مغلقة ستخصص للمسائل الإقليمية وتحدياتها، إضافة إلى جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وسوف تعرض النتائج ببيان وبمؤتمر صحفي عربي أوروبي مشترك.