جدة – عبدالرحمن المحمادي :
ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين الخدمات البلدية المقدمة لسكان وزوار جدة، واصلت البلديات الفرعية خلال الأسبوع الماضي جهودها الميدانية في نطاقاتها شملت أعمال رقابة الأسواق والأغذية وأعمال النظافة وصحة البيئة ومراقبة التعديات وأسفرت عن إغلاق 45 محلا ضمن 359 جولة رقابية على الأسواق في نطاق 3 بلديات فرعية إضافة إلى إيقاع غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 203 ألاف ريال نظير مخالفات على الأسواق والنظافة والتعديات.
وفي إطار مرقابة الأسواق نفذت بلدية البلد الفرعية ١٥٦ جولة على المنشآت الصحية نتج عنها إغلاق 16 محلا وإنذار 57 موقعا مخالفا، فيما نفذت بلدية الجامعة الفرعية في نطاقها 52 جولة نتج عنها إغلاق 10 محلات وإنذار 31 موقعا مخالفا وبلغ إجمالي الغرامات على المنشآت المخالفة 12600 ريال.
وأزالت بلدية الجامعة ضمن أعمال النظافة ومعالجة التشوه البصري 100 طنا من مخلفات البناء تم حصرها في 12 موقا فيما أوقعت غرامات بقيمة 3000 ألاف ريال إزاء مخالفات بيئية، وشملت الأعمال إزالة 191 لوحة إعلانية مخالفة وكذلك تنفيذ أعمال رش للمكافحة الحشرية في 1690 موقعا، وخالف قسم مراقبة المباني والتعديات 10 مواقع بعد رصد عدد من الملاحظات مع إيقاع الغرامات عليها بقيمة إجمالية بلغت 7000 ألاف ريال.
من جهتها نفذت بلدية المليساء الفرعية جنوب المحافظة 151 جولة على الأسواق أسفرت عن إغلاق 19 محلا وإشعار 127 موقعا ورصد بسطات مخالفة تعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك حيث تم إتلاف 64 طنا من المعلبات والمواد الغذائية الفاسدة، وأوقعت غرامات مالية على المنشآت المخالفة بقيمة 92.858 ألف ريال، فيما أزال قسم مراقبة المباني والتعديات في بلدية المليساء ثمانية تعديات في القرينية والقوزين على مساحة إجمالية بلغت 25000 ألف متر مربع، وخالف القسم 18 مبنى وأوقع على ملاكها غرامات مالية بقيمة 80 ألف ريال.
وضمن أعمال النظافة ومعالجة التشوه البصري أزالت بلدية المليساء 20 ألف م3 من مخلفات البناء تم حصرها في 9 مواقع فيما أوقعت غرامات بقيمة 8 ألاف ريال إزاء مخالفات بيئية، كما أزالت 27 لوحة إعلانية عشوائية و 138 حظيرة، ونفذت أعمال رش لـ 11 موقعا.
وتشكر أمانة محافظة جدة سكان وزوار جدة على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر القنوات الرسمية وهي مركز الطوارئ والبلاغات بلدي 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.