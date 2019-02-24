اتفاق سعودي صيني لبناء مشروع “مرسية” السكني في الرياض

وقعت الشركة الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة هندسة البناء الصينية “شاينا كونستركشن”، الحائزة على المركز الأول في التصنيفات الدولية في مجال بناء وتشييد المشاريع السكنية العملاقة، لتنفيذ وبناء مشروع “مرسية” السكني في الرياض.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للصين، وسيتم من خلال هذه المذكرة بناء وتنفيذ أكثر من 5000 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار ريال.
ويُعتبر “مشروع مرسية” أحد أكبر المشاريع السكنية في الرياض، حيث يقع على أرض وزارة الإسكان شمال المدينة وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، لتوفير 5,590 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الشقق والتاون هاوس، بنماذج عصرية متنوعة تناسب رغبات المستفيدين، إذ يوفر المشروع نحو 5018 “تاون هاوس”، بمساحات تصل إلى 230 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 499.9 ألف ريال وقسط شهري 1666 ريالا.
كما يوفر المشروع 572 شقة تأتي أسعارها تنافسية تبدأ من 299,250 ريالًا، وقسط شهري ميسّر يبدأ من 899 ريالا، ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة، ويمثل “مشروع مرسية” مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات، تم تصميمه بأسلوب فريد، حيث يضم وادياً اصطناعياً في جزء من المشروع.
ويشتمل المشروع على مسطحات خضراء، وحدائق عامة لمراعاة تحقيق بيئة سكنية عصرية تتوافق مع توفير كافة متطلبات ساكنيه، إذ يضم العديد من المرافق التجارية والمواقع المخصصة للجهات الحكومية.