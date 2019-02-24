الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالسعودية اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيأةً اليوم الأحد، لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، ونجران، وجازان، والباحة، والطائف.
وأشارت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها اليوم، إلى أن السماء ستبقى غائمة إلى غائمة جزئيًا، على غرب وشمال غرب المملكة، في حين يتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.
وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
أما الخليج العربي، فالرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من حفيف إلى متوسط الموج.
وكان المهتم بالطقس صالح الربيعان، توقع عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أمس السبت، أنه بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 21 جمادى الآخرة، وحتى يوم الجمعة الموافق 24 جمادى الآخرة 1440 هـ، سوف نرى أجواء متقلبة تنشط خلالها الرياح السطحية المثيرة للغبار على أجزاء واسعة من المملكة خاصة الشمالية والوسطى.
وتابع الربيعان قائلًا: إنه بالنسبة للأمطار فمن المحتمل مساء يوم الثلاثاء المقبل أن تتأثر بها بعض أجزاء من القصيم وجنوب حائل وشمال الدوادمي.
وكان الربيعان أشار منذ يومين، إلى أن موجة دافئة ستستمر لعدة أيام بدءًا من أمس الجمعة، وتتخللها أمطار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين على شمال المملكة ووسطها.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجهت تنبيهًا اليوم السبت، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثير للأتربة، على منطقة نجران، وتضمن التنبيه مدينة نجران ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً اليوم.
من جانبه، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، في وقتٍ سابقٍ، أن اليوم السبت هو أول أيام سعد بلع (العقرب الثانية) والنجم السابع من الشتاء، وأيامه 13 يومًا، وهو آخر أنواء الشتاء.
وتابع الحصيني قائلًا: إنَّه يُسمَّى «عقرب الدم»، دلالةً على أن برده يدمي ولا يقتل؛ لكن أحيانًا برده يكون شديدًا يضرُّ المزروعات إذا هبَّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، مشيرًا إلى أن الأمطار تكثر فيه.