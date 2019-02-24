الشاب مبتور الأطراف الذي استقبله خادم الحرمين يكشف.. ماذا قال له الملك؟

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي عدداً من الأمراء والعلماء ومفتي عام المملكة وجمعاً من المواطنين، كان من بينهم الشاب ماجد العتيبي الذي يسير على أطراف صناعية، حيث حضر اللقاء على كرسي متحرك.
وصف العتيبي اللقاء بأنه كان أبوياً وعفوياً، مشيراً بحسب “العربية نت” إلى أن خادم الحرمين قال له باهتمام بالغ: “وش اللي تطلبه؟”.
وكان ماجد يعمل معلماً في محافظة الدوادمي وتعرض لحادث مروري تهشمت على إثره سيارته وفقد أطرافه، لافتاً إلى أنه كان يعتقد أن الحياة انتهت بعد ذلك الحادث الشنيع، ولم يكن يعلم أنه سيبدأ حياة جديدة ملهمة لكثير ممن فقدوا أطرافهم.
وبيّن أنه عرف بعد ذلك بمدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية وما تقدمه من تأهيل نفسي وبدني للمصابين بمثل هذه الإصابات، فقرر مراجعة المدينة ومتابعة العلاج بها، ومن ثم بدء حياة جديدة، حتى أصبح أحد المرشدين في استخدام الأطراف الصناعية وممارسة رياضة الجري، حيث انتشرت له مقاطع فيديو وهو يمارس الجري في المدينة.