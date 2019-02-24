الرئيسية حوادث انتحار شاب تركي شنقًا بعد فشله في الحصول على وظيفة
تخلص شاب تركي من حياته شنقًا، بعد فشل جميع محاولاته في الحصول على فرصة عمل مناسبة، ما سلط الضوء على معدلات البطالة في البلاد والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 2%.
وأقدم الشاب (صفوت. ك)، البالغ من العمر 34 عامًا، على الانتحار بمنزله في مدينة «تكيرداغ » غرب تركيا، تاركًا رسالة لعائلته، يؤكد فيها أن البطالة كانت سببًا في اتخاذه قرار إنهاء حياته، حسبما ذكرت صحيفة «الزمان» التركية.
وقام الشاب بتعليق حبل في سقف حجرته، ثم لف نهايته حول رقبته لينهي أزمته مع البطالة والحياة إلى الأبد، تاركًا خلفه ورقة مدونًا فيها أسباب إقدامه على هذه الجريمة.
وخاطب الشاب أسرته عبر الورقة، قائلًا: «أنا أسامحكم، وأرجو أن تسامحوني أيضًا.. أعرف أنني أحزنتكم كثيرًا؛ لكني سئمت من البطالة»، فيما أفادت تحقيقات الشرطة أن صفوت كان عاطلًا عن العمل منذ زمن طويل، وبادر إلى الانتحار ليلًا، بينما لم يكن أحد من أفراد عائلته في المنزل.
وأصيب أفراد الأسرة بالصدمة عندما عادوا إلى المنزل وشاهدوا الشباب متدليًا من سقف غرفته.
يُشار إلى أن حالات الانتحار بسبب البطالة تتزايد في تركيا، على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يرى خبراء صعوبة خروج الحكومة من هذه الأزمة دون اللجوء إلى ديون خارجية.
وكشف آخر تقارير «هيئة الإحصاء التركية» أن معدلات البطالة في تركيا سجلت ارتفاعًا بنسبة 2% خلال شهر نوفمبر من عام 2018؛ لتصل إلى 12.3%، بنحو 4 ملايين عاطل عن العمل، وزيادة 706 آلاف عن السنة السابقة. وكان رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، قال في وقت سابق إن اقتصاد بلاده يواجه أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية «غير سليمة».
وأضاف: «نحن نواجه أزمة اقتصادية حقيقية، ومن الخطأ أن نقول إننا لا نواجه أزمة، وما نعيشه من أوضاع سيئة ظاهر للجميع.. لم تتحقق توقعاتنا الخاصة بالاقتصاد».