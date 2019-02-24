تقنية القنفذة تطلق تطبيق “رُفّاد” لخدمات مجانية لضيوف الرحمن

القنفذة – حمد العلوي :
انطلقت الخدمات التي تقدمها مبادرة تقني القنفذة في خدمة ضيوف الرحمن وتم اختيار مسمى “رُفّاد” ليكون الاسم الدائم للمبادرة وذلك لما لهذا الاسم من ارتباط بموسم الحج والعمرة .
وأوضح مشرف مكتب المبادرات بالكلية المنسق العام للمبادرة الاستاذ مبارك الهزاع انه تم اعتماد الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة وتم تحديد مواقع تنفيذها ليكون على النحو التالي :
– المقر الرئيسي (امام بوابة الكلية) وسوف يتم في هذا الموقع استقبال المعتمرين مرتادي الطريق الساحلي ، واستقبال طلبات تطبيق رُفّاد ، وتقديم الخدمات السريعة للمركبات ، وتقديم خدمات صيانة الأجهزة الالكترونية والاتصالات ، وتنفيذ ورشة تدريبية للجهات ذات العلاقة .
– الطريق الساحلي : سوف يقوم فريق المبادرة بعمل صيانة للمساجد بالطريق الساحلي و التواجد بنقط التفتيش والمحطات للتعريف بالمبادرة وبتطبيق رُفّاد .
– أيضا سوف يتواجد فريق المبادرة بميقات يلملم في نهاية الاسبوع لتقديم الخدمات السريعة للمركبات وتقديم خدمات فريق سواعد التطوعية وفريق تعاون للأنقاذ للمعتمرين و التعريف بالمبادرة وتطبيق “رُفّاد” .
– وايضا سوف يتواجد الفريق بإذن الله في شهر رمضان وموسم الحج بالمخيم بالمحافظة وبالحرم المكي وبالمشاعر المقدسة .
وأوضح الهزاع ان الكلية تعاونت مع الجمعيات الخيرية ومكاتب الدعوة وبعض الجهات الحكومية وذلك من خلال برامجهم التي يقدمونها للمعتمرين والحجاج والتي سوف تستقبلهم الكلية خلال الأيام القادمة . وأضاف ان الكلية تسعى لتكون محافظة القنفذة رائدة ومساهمة في خدمة الحج والعمرة من خلال تنفيذ هذه المبادرة والمبادرات الاخرى .