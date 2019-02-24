حملات تصحيحية وجولات رقابية على مقدمي الوجبات الغذائية بمكة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
واصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الرقابية وحملاتها التصحيحية ممثلة ببلدياتها الفرعية وإداراتها المختصة ، حيث نفذت الإدارة العامة للصحة العامة وبالتعاون مع بلدية أجياد الفرعية والإدارة العامة لشؤون البلديات وإدارة المتابعة حملة شاملة على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية في عدد من المواقع ضمن نطاق المنطقة المركزية.
كما نفذت بلدية الشوقية الفرعية جولة رقابية على سوق الخضروات والورقيات المركزي بالكعكية ، وأسفرت الجولة عن رصد عدة ملاحظات أبرزها ظاهرة البروزات والتي تعيق حركة المشاة ، وجرى على اثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المباسط المخالفة.
من جهة اخرى تواصل بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ، حيث صادرت البلدية 6 مباسط متنوعة ، وجرى تسليم مباسط الخضار والفواكه للجمعيات الخيرية ، وتم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراءات النظامية.
ورصت بلدية العزيزية الفرعية عدد من الملاحظات الصحية على مقدمي الوجبات الغذائية ، حيث لوحظ استخدام زيوت للقلي غير صالحة للاستخدام الآدمي في عدد من المطاعم ضمن نطاق البلدية ، و تم اتلاف 73 لتر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.