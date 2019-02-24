الرئيسية هنا و هناك دراسة أمريكية تكشف عن الفوائد العظيمة للبقوليات والنخالة.. تحمي من سرطان الكبد
توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البقوليات والنخالة وبعض ألياف الحبوب يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 40%.
ووجد علماء أمريكيون أن الأشخاص الذين تناولوا كم كبير من البقوليات في نظامهم الغذائي كان لديهم خطر أقل من الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 37% عن أولئك الذين يتناولونها بشكل متقطع، كما قلل النظام الغذائي عالي النخالة من خطر الإصابة بنسبة 30 %.
ونقلاً عن صحيفة ” ديلي ميل ” ، أنه في كل عام، يتم تشخيص أكثر من 40000 شخص أمريكي و 5500 بريطاني بسرطان الكبد، أو سرطان الخلايا الكبدية (HCC) ، التي تؤثر على الرجال أكثر من النساء لأن أمراض الكبد بشكل عام أكثر شيوعًا لدى الرجال.
وقد أوضحت الدكتورة “زويهونج تشانغ” ، باحث مشارك في علم الأوبئة في مستشفى بريغهام، وأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: ” أن جميع البقوليات تعتبر مصادر جيدة للألياف الغذائية ، والفيتامينات ، والمعادن ، والمغذيات النباتية المفيدة لجسم الإنسان “.
وأضافت: ” إن البقوليات والنخالة يعملان على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات ، كما تساعد الألياف الغذائية على تحسين سلامة الأمعاء وتغيير تركيبة الأمعاء الدقيقة ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المستقلبات المرتبطة بالميكروبات ، بما في ذلك الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة “.
يذكر أن الباحثين قاموا بمتابعة77241 امرأة و 48214 رجل للتأكد من نتائج الأبحاث التي ستكون في يوم من الأيام استراتيجية اساسية للوقاية من سرطان الكبد.