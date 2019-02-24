سييرا يعود للعميد من جديد

أعلن نادي الاتحاد أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس لؤي ناظر، قرر إنهاء التعاقد مع الكرواتي سلافين بيليتش وجهازه الفني المساعد، وذلك بعد مراجعة المجلس لنتائج الفريق الأول، والتي لم تكن في مستوى التطلعات، مع توجيه الشكر لهم على عملهم في الفترة الماضية.
كما أعلن النادي عن الاتفاق مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا لتدريب الفريق الأول، والذي بدوره سيصل إلى مدينة دبي الإماراتية خلال الساعات المقبلة، تمهيداً للتعاقد معه إلى نهاية الموسم، مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر باتفاق بين الطرفين.
وأبان النادي أن سييرا سيصل إلى جدة يوم الثلاثء المقبل، ليتولى قيادة الدفة الفنية للفريق الأول.
يذكر أن سييرا قد حقق في الموسمين التي قضاهما مع الاتحاد بطولة كأس ولي العهد أمام النصر موسم 2016/2017، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي موسم 2017/2018.