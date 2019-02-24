صور | الأثرياء التسعة الذين يملكون أغلى الأندية في العالم

أثبت الاستثمار الرياضي أنه من بين أنجح الاستثمارات، خاصة مع ارتفاع أسعار اللاعبين وقيمة الإعلانات التجارية، وإنشاء الأكاديميات وأسهم الأندية في الأسواق المالية وغيرها. وتم الكشف عن 9 من الأثرياء المعروفين يمتلكون أندية لرياضات متنوعة ومنهم 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ”، أدرجناهم لك هنا من الأقل للأكثر ثراءً.
9- جو لويس، نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ثروته 3.8 مليار جنيه إسترليني، ولعب دوراً كبيراً في بناء ملعب توتنهام الجديد، بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني ويعد “لويس” أحد أغنى الرجال في المملكة المتحدة.
8- الصيني زهان جيندانغ، نادي إنتر ميلان الإيطالي، تبلغ ثروته 5.2 مليار جنيه إسترليني، الملياردير الصيني الذي كسب ثروته من خلال شركة “سنينغ” واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية في الصين، اشترى النادي عام 2016.
7- شهيد خان، يمتلك نادي فولهام، تبلغ ثروته 5.4 مليار جنيه إسترليني، وهو الشخصية الكاريزمية وراء فولهام، فبعد مشاهدة فريقه يعاني من الهبوط خلال الموسم الذي اشترى فيه النادي، قام خان بتمويل العودة إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، ودفع 100 مليون جنيه لجلب 12 لاعباً للفريق.
6- ستان كروينك، نادي أرسنال الإنجليزي، تبلغ ثروته 6.4 مليار جنيه إسترليني، يملك أيضاً فريق لوس أنجلوس رامز لكرة القدم الأمريكية، وبالنسبة لأرسنال فقد أصبح المساهم الأكبر فيه في عام 2011.
5- رومان ابراموفيتش، اشترى نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2003، تبلغ ثروته 8.3 مليار جنيه إسترليني، ويمتلك النادي منذ 10 سنوات، واستطاع أن يحول النادي من فريق محلي إلى عملاق أوروبي. اشترى النادي في 2003 وبنهاية موسم 2006 كان تشيلسي قد فاز بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي.
4- فيليب أنشوتز، فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، وتبلغ ثروته 10 مليارات جنيه إسترليني، من أغنى المستثمرين الرياضيين، حاصل على وسام الشرف في كرة القدم الوطنية لمساهمته في نمو كرة القدم في الولايات المتحدة، ولعب لفريقه “بيكهام” وستيفن جيرارد وزلاتان إبراهيموفيتش.
3- عائلة أغنلي، نادي يوفنتوس الإيطالي، تبلغ ثروة العائلة 10.4 مليار جنيه إسترليني، يقود عائلة يوفنتوس رئيس النادي أندريا أغنيلي، حيث تمتلك العائلة النادي العملاق منذ عام 1947، وبذا أصبحت عائلة أغنلي أطول أسرة رياضية في إيطاليا.
2- الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نادي مانشستر سيتي، وتبلغ ثروته 17 مليار جنيه إسترليني، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز هذا العقد، ينفق سنوياً مبالغ طائلة منذ شراء النادي عام 2008.
1- ديتريش ماتشيتز، نادي نيويورك ريد بولز، لكرة القدم الأمريكية، تبلغ ثروته 17.8 مليار جنيه إسترليني، صاحب فريق ريد بولز، ويشترك في مسابقات مختلفة، وفاز ببطولة المنطقة الشرقية 5 مرات.