فيديو | اجتماع على متن رحلة جوية بين أمير نجران ووزير الإسكان لبحث خطط الوزارة بالمنطقة

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عقد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اجتماعا فريدا من نوعه مع وزير الإسكان ماجد الحقيل، على متن رحلة جوية.

ونشرت إمارة نجران، مقطعا للاجتماع الذي أكدت أنه عقد لبحث استراتيجيات وزارة الإسكان بالمنطقة.

وأثار المقطع تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بالجهد الدؤوب للمسؤولين لحل مشاكل المنطقة، معربين عن أملهم أن تعود تلك الجهود بالخير على أرض الواقع.

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