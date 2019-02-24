فيديو | تعرّف على الفرق بين “جدارة” و”البوابة الوطنية للتوظيف” بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية‎

أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري، ماجد بتال، الفرق بين “جدارة” وبين البوابة الوطنية للتوظيف، بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية، مبيناً أن لوائح الانتظار السابقة في “جدارة” سوف تُنقل للبوابة.
وقال في مقابلة له ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (السبت) إن “جدارة” هي أكثر من إجراء، ويتم من خلالها تسجيل بيانات طالبي العمل في القطاع الحكومي حسب ما تتلقاه من الجهات الحكومية، وتتم بعد ذلك إجراءات التوظيف المتعارف عليها من إعلان ومفاضلة.
أما البوابة الوطنية للتوظيف فيتم فيها تسجيل طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، بدلاً من أن يكون هناك ازدواجية في التسجيل، مشيراً إلى أن البوابة الوطنية سوف تتيح للشخص أن يطلب عملا في القطاع العام والخاص.
ولفت إلى أن الهدف من البوابة الوطنية للتوظيف أن يكون طرح الوظائف في مكان واحد، عبر بوابة واحدة لتسهيل ورصد البيانات وحصر الوظائف المتاحة في القطاعين لطالبي العمل.
وأشار إلى أن لوائح الانتظار السابقة في “جدارة” سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف، ولن يفقد أحد النقاط المكتسبة، ليصبح دور البوابة هو الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق “جدارة”.
أ. ماجد بتال – وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري
هذا هو الفرق بين (جدارة) وبين البوابة الوطنية للتوظيف بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/zS8FoBbklY
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 23, 2019
وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري
لوائح الانتظار السابقة في #جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف، ولن يفقد أحد النقاط المكتسبة، ليصبح ددور البوابة هو الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق "جدارة".#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/JmMtPCdGkm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 23, 2019