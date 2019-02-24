فيديو | تعرّف على الفرق بين “جدارة” و”البوابة الوطنية للتوظيف” بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية‎

أ. ماجد بتال – وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري هذا هو الفرق بين (جدارة) وبين البوابة الوطنية للتوظيف بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية. #برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/zS8FoBbklY

وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري

لوائح الانتظار السابقة في #جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف، ولن يفقد أحد النقاط المكتسبة، ليصبح ددور البوابة هو الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق "جدارة".#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/JmMtPCdGkm

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 23, 2019