مترجم سعودي: 5 أسرار لإتقان اللغة الصينية في عام واحد

كشف المترجم السعودي محمد بن فهد العبدالقادر، عن 5 أسرار أساسية لتعلم اللغة الصينية يجب على المقبلين على دراستها مراعاة أهميتها. وبحسب ماصرح محمد لـ”العربية.نت” أن الشغف والرغبة في التعلم يعتبران من أهم هذه الأسرار، مشيراً في الوقت نفسه أنه درس اللغة الصينية في عام واحد فقط.

وقال العبدالقادر: “ينبغي أن يكون لدى الشخص الشغف والرغبة بتعلمها، والاستمرارية بالكتابة خصوصاً باليد، لأن اللغة الصينية لا توجد بها حروف هجائية وإنما رموز ترسم، وكذلك التركيز على نغمة ومخرج صوت كل رمز”.

كما نصح الطلاب بعدم الخجل من نطق بعض الكلمات، مشدداً على أن نسيان كتابة بعض الرموز يجب ألا يهز عزيمة طالب اللغة، ولا يصيبه بالإحباط. ولفت في سياق حديثه إلى أن هناك العديد من الصينيين وهم من أهل اللغة ينسون طريقة كتابة الكثير من الرموز، مؤكداً أنه يصعب تحديد رمز بعينه يستخدم في هذه اللغة.

وأضاف: “حتى الصينيون أنفسهم يختلفون في تحديد الرمز الأكثر استخداماً”. وعن دراسته قال: “درست في جامعة الملك سعود بكلية اللغات والترجمة، وكان من ضمن الخطة الدراسية تعلم اللغة الصينية لمدة عام في جامعة بكين للغات والثقافة”.

كذلك أشار إلى أن افتتاح برنامج اللغة الصينية في جامعة الملك سعود عام 2009 كان حدثاً مهماً، لافتاً إلى أنه كان من ضمن أول دفعة تخرجت من هذا القسم، بمعنى أن جامعة الملك سعود هي أول جامعة خليجية تفتتح قسم اللغة الصينية.