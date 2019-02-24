معرض “الفهد.. روح القيادة” يشارك الكويت احتفالاتها الوطنية بفعاليات خاصة

تنطلق الاثنين 25 فبراير 2019 الفعاليات الخاصة لمعرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” لمشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالأعياد الوطنية، وذلك في ساحة العلم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال الأستاذ محمد سمان أن الفعاليات ستستمر لمدة يومين من الساعة ٤ إلى ٨ مساءً، وتتضمن يوم الاثنين العرضة السعودية وتوزيع الهدايا على الزوار بساحة العلم، فيما ستشارك فرقة كويتية بفعاليات يوم الثلاثاء 26 فبراير إلى جانب فرقة العرضة السعودية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن يوم الأثنين سيشهد احتفاء اللجنة التنفيذية للمعرض بفريق التنظيم.
وبين أن المعرض سيستقبل زواره من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ٢ مساءً ابتداءً من غدا (الأحد) ٢٤ فبراير وحتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩، مشيرا إلى أن اللجنة العليا قررت تمديد المعرض حتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩ لمشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير.
يذكر أن معرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” نظم ندوات خاصة على مدى ٤ أيام للتعريف بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومتانتها حتى يومنا الحاضر، إضافة إلى الفن والثقافة.