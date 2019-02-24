مع التحية لعقلاء الرياضة السعودية

“وفق النظام الأساسي لاتحاد الكرة “الفقرة ١٢ من المادة ٣٣”، تنص على أنه : “في حال غياب الرئيس يحل النائب بديلاً له وفي حال تعذر حضور النائب يحل العضو الأقدم التحاقاً بالمجلس محل الرئيس، فإن تساوى الأعضاء في السن فيحل بديلاً للرئيس العضو الأكبر سناً”.
ولكن ما يحصل حالياً داخل أروقة اتحاد الكرة هو غياب الرئيس ونائبه منذو فترة ! دون أن نعرف السبب الحقيقي حتى نشبع فضولنا وفضول الشارع الرياضي، هكذا يتحدث بعض الكُتّاب والشارع خلال الأيام القليلة الماضية.
علمنا من بعض الزملاء بأن الأستاذ قُصي الفواز أستمر في اداء المهام المنوطة به ولم يتغيب كما يقول البعض !! والذي حصل فعلياً هو أن رئيس اتحاد الكرة آخذ إجازته الرسمية كغيره فهو بشر له حقوق كما عليه واجبات تجاه أكثر من محور في هذه الحياة، وكان المفترض أن ينوب عنه نائب الرئيس حسب الإنظمة واللوائح الداخلية للاتحاد.
ولكن الذي أجّج الشارع الرياضي وأوصل الأمور إلى ماهي عليه الآن هو قيام الأمين العام لاتحاد الكرة بقيادة دفة الاتحاد مما يدل على عدم تواجد نائب الرئيس بطبيعة الحال ! وذلك يعد مخالفة صريحة للآئحة كما أسلفنا ..! ولكن لا يعني هذا بأي حال من الأحوال القفز على الضوابط النقدية إطلاقاً؛
قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام قلائل ترشح لكرسي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً للمملكة، وكذلك نائبه لؤي السبيعي ترشح عضوا للمكتب التنفيذي لنفس الاتحاد! فيعود ويتساءل الشارع الرياضي ترى ما وضع اللآئحة (للآسيوي / وللسعودي) في حال قررا مغادرة اتحاد الكرة السعودي ؟! وكيف ستؤول إليه الأمور بعد ذلك؟
والله وبالله أنني لمُحب ولا أبحث عن مصالح ولا علاقة لي باتحاد قصي الفواز قطعاً وربي على ما أقول شهيد، ولكن كما تعلم عزيري القارئ تتسارع الأحداث من حولنا، وتتصارع الاتحادات الوطنية والمنظمات الرياضية اليوم على تسبب الضرر الأكبر لغيرها دون سبب يذكر للأسف!
وأعلم أن هناك “الكثير” ممن لا يريدون للمملكة خيراً خصوصاً بعد توالي النجاحات للملكة على كآفة الأصعدة والمستويات بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، فآمل وأرجو وأتمنى من العقلاء تفهّم ما يجري وتقصي الحقائق بهدوء ومعرفة سبب اخطاء الإدارة الحالية للاتحاد، وآخذ الأخبار من مصادرها، والتعاطي الإعلامي المتزن، وعدم تأجيج الشارع لمجرد الحصول على مصالح ضيقة أو زيادة مؤشر الشهرة الزائلة!
وحتى لا تعود الأمور بضرر كبير على مستوى رياضة المملكة ككل وحينها لن ينفع الندم !!
وهذا لا يعني دفاعاً عن اتحاد قصي كإدارة وكمنظومة عملية، بقدر ما هو رؤية لما قد يحدث للرياضة السعودية في حال استمرار التأجيج ضدها بشكل أو بآخر بقصد أو بدون من خلال الطعن في كفاءاتها الإدارية؛ ولكن لكل داء دواء .. وفق الإنظمة وبطرق تضع مصلحة المملكة العربية السعودية أولوية دائماً.
كن بخير عزيزي القارئ حتى القاك بمضمار رياضي جديد ،،