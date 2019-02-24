حقيقة سؤال يجعلنا نتأمل بكل صراحة ووضوح ؟هل حان وقت تعلم اللغة الصينية ؟أن المتأمل للوضع الحالي والزيارات الدولية التي قام بها ولي العهد ومن خلال زيارة سمو ولي العهد إلى الصين. والتي كانت من نتائجها البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة وتأتي هذه الخطوة إيماناً بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وتمكيناً لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية حقيقة الدولُ المتقدمة تَعتمد في تعليمها على لغتين أو أكثر بالإضافه للغتها الأم وهذا ما يجعلها تتقدم وتتطور لذا جاء قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج وذلك ليكون تعليمنا مواكباً لتلك التوجهات والتطلعات للدول المتقدمة ،ويتبادر إلى الذهن ماسبب اختيار اللغة الصينية ؟حقيقة تأتي من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة. وهو قرار استراتيجي يحقق رؤية المملكة 2030 ويجسد حرص القيادة لتطوير جيل المستقبل للتواصل مع التقنية الصينية الحديثة ويعزز التنوع الثقافي والفكري للطلاب والطالبات وأن يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030.
ويمثل إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً مهمآ في زيادة الروابط التجارية والاقتصادية.ولكن هناك سؤال يتبادرإلى أذهاننا وهو هل فكر أحد منّا بتعلم اللغة الصينية؟ بالنسبة لي، يغمرني شعور رائع عندما أفكر باللغة الصينية. غالبا ما تنتهي الجمل باللغة الصينية بالنغمة “ما…” و كتابتها أقرب للرسم . وهي أبسط بكثير مما تتخيله أنت وأنا أو أي شخص آخر. كما أنها مستخدمة على نطاق واسع و الحاجة للتعامل بها تنمو بشكل سريع، مما يفتح الأبواب لإحتمالات و فرص عمل مختلفة تمهيدا لمستقبل مشرق.
هناك عده أسباب مهمة تبين لماذا علينا تعلم اللغة الصينية.علينا أن نعرف أن هناك أكثر من 1.2 بليون متحدث أصلي للغة الصينية. وكذلك علينا معرفة أنها ليست صعبة ولكنها تحتاج إلى تركيز وفهم أكثر قد يكون حفظ جميع الكلمات صعبا في البداية، لكن بمجرد التمكن من 3000- 4000 كلمة أو تعبير ستتمكن من قراءة جريدة باللغة الصينية لاعليك سوى أن تحاول بحفظ١٢ كلمة في اليوم و ستجد نتيجة مرضية في وقت قياسي.فقط علينا المحاوله وهناك أهم نقطة التي تدفعنا لتعلم اللغةالصينية من وجهة نظري مستقبلنا القادم وتطوره وكيف لنا التعايش معه لايخفى علينا أن الصين لها مكانتها وقد أثبتت الصين أنها تشكل القوى العظمى في الإقتصاد العالمي والدولي تطورات وقوة بالفعل واضحة .وقد أثبتت الدراسات وكذلك بناء على أبحاث مركز الأعمال و و الإقتصاد العالمي، ستتمكن الصين من التقدم على الولايات الأمريكية المتحدة في مجال الأعمال و الإقتصاد بحلول عام 2029.وهذا المتوقع وكل شيء ليس بمستحيل وفئة الشباب الصيني يؤكدون بأن العالم سيصبح مكان افضل لهم،وحقيقة القوة الإقتصادية حققت نجاح عالي و في تقدم مستمر. وليس الاقتصادي فقط بل تعداه إلى مجال التكنولوجيا، حيث ترسم الصين مستقبل عالميا بالسيطرة على سوق تكنلوجيا العصر. بكلمة مختصرة وحقيقة واضحة !المستقبل بين يدي الصين.
من وجهة نظري بالفعل هذا هو الوقت المناسب لتعلم اللغة الصينيةالصين بلدٌ ضخم وكثير التنوع يمر بمرحلة تحول كبيرة تشمل كل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية. وهو مكانٌ مثير للاهتمام وهو موطن إحدى أقدم الثقافات على وجه الأرض. وقدأثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يُتقنون أكثر من لغة لهم قدرة أكثر على التركيز و التحليل و يتميزون بذاكرة قوية أيضا ،
لكن ما يهمني في هذا المقال ماهي الفوائد التي نجنيها من تعلم اللغة الصينية أو أحد اللغات الجديدة على المستوى المعرفي و المهني و الاجتماعي ؟حقيقة من المهم معرفة أن في تعلم اللغات عمومآ مايُحسّن تعلّمه المهارات التّحليلية عند الطّلبة، إلى جانب مهارات العمل والإبداع وحلّ المشاكل، ويعزّز إيجاد فرص للمشاركة في الأعمال التّجارية، والطّبّ، والقانون، والتّكنولوجيا، والصّناعة والتّسويق، ويعزّز مهارات الاستماع، ويُدرك من خلالها الشّخص التّرابط بين اللغة والطّبيعة البشرية. لذا نحن على مشارف عالم آخر وتطور من نوع آخر لنواكبه ولنكن على قدر من المسؤولية في دمج لغات العالم معنا ومحافظتنا على لغتنا الأم إن علينا فقط معرفة ماذا نريد وسوف نجد أنفسنا نخطط حتى نصل إلى أهدافنا ومع التخطيط يكون التشجيع وحفز الهمة حتى تحقيق النجاح بكل مقاييسه.حقيقة نوجه السؤال لابدأن نضع الخطوات الصحيحة والسليمة في اقرار المنهج واعتماده على تدريس الأجيال لانهم عنصر بناء المجتمع وقوته وعلى يديهم سوف يكون الرفعه والعزة لهذا الوطن لندرك ذلك كيفآ وكمآ ولنسعى لتنفيذ مثل تلك المناهج بطريقة تجعل الطلاب مفكرين والتي ستغير حقيقة تفكير آجيالنا وستصنع مجتمع وشباب قادر على مواجهة التحديات التي تعصف بنا وأن نجعل التعليم يرتقي برقي طلابه ومعلمية لانهم يستحقون ووطننا يستحق منا الكثير في تهيئة الأجيال لخدمة هذا الوطن.واكررر(دمت يا وطني شامخآ)