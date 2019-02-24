وفاة الممثل المصري مصطفى الشامي عن 75 عاماً

توفي أمس (السبت) الممثل المصري مصطفى الشامي عن عمر يناهز 75 عاماً، وذلك بعد غيبوبة امتدت لأسبوعين نُوم على إثرها بأحد المستشفيات بالقاهرة.
وأعلنت زوجته الفنانة هبة بدر الخبر عبر حسابها في “فيسبوك”، وقالت مودعة زوجها الراحل: “عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم، لكن اليوم يحترق قلبى وينزف دماً على فراقك وأشعر باليتم، الفنان القدير د.مصطفى الشامي في ذمة الله، آه على وجع قلبي لفراقك .. الله يرحمك برحمته الواسعة”.
وُلد الشامي عام 1944، وكان يعمل أستاذاً فى كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، لكنه كان يعشق الفن، فقرر الاتجاه إلى التمثيل، وواصل مسيرة فنية امتدت لأكثر من 30 عاماً.
وقدّم خلال تلك الفترة نحو 186 عملاً ما بين مسرحية وفيلم ومسلسل، كان آخرها مسرحية “باي واي فاي” العام الماضي… ومن أشهر أفلامه: “مقعد بجوار الشيطان” و”أزواج طائشون” و”أمهات في المنفى”، ومسلسلاته: “متى تبتسم الدموع” و”ضد التيار”، و”مأمون وشركاه” مع عادل إمام، و”الجماعة” و”راجل وست ستات”، وغيرها.