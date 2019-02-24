90 عامًا من العلاقات القوية المتميزة بين مصر والسعودية.. رصد لزيارة قادة المملكة لـ “أرض الكنانة”

الرئيسية أنحاء الوطن 90 عامًا من العلاقات القوية المتميزة بين مصر والسعودية.. رصد لزيارة قادة...
تتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة بأنها قوية ومتينة وتتميز بالرسوخ والثبات، وتمتد هذه العلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف المستويات، في ضوء ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة تمتد إلى أكثر من 90 عامًا وهي من عهد الملك المؤسس- طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله-.
وفيما يلي رصد للزيارات التاريخية لملوك السعودية:
الملك المؤسس
وكانت أول زيارة للملك المؤسس لمصر كانت في عهد الملك فاروق “ملك مصر” في عام 1946م، حيث شهدت الزيارة التي وصفت بالتاريخية ترحيبًا سياسيًا وشعبيًا، ويروي موقع الملك فاروق (ملك مصر)، تفاصيل تلك الزيارة ويكشف ويقول: إن الملك عبدالعزيز آل سعود حضر على اليخت الملكي “المحروسة” الذي كان قد أقلع من السويس في 2 يناير سنة 1946 متجهًا إلى جدة؛ ليكون تحت أمر الملك السعودي، وفور وصول اليخت إلى السويس استُقبل الملك عبدالعزيز استقبالاً جماهيريًا حافلاً، واستقل مع الملك فاروق عربة ملكية مكشوفة إلى قصر عابدين مرورًا بشوارع وميادين القاهرة، وقد رحّبت به الجماهير في القاهرة ترحيبًا كبيرًا.
الملك سعود
كما زار الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله مصر بعد توليه الحكم “3 مرات”، وذلك في عام 1954م والتقى خلالها الرئيس محمد نجيب، كما زار مصر في 1956 التقى خلالها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ثم زار القاهرة أثناء المشاركة في القمة العربية عام 1959.
الملك فيصل
كما زار الملك فيصل بن عبدالعزيز مصر 7 مرات وهو أكثر ملوك السعودية زيارة لمصر وكانت أول زيارة في 8 سبتمبر 1965 عقب توليه الحكم، والتقى خلالها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؛ لتتلوها بعد 4 سنوات زيارة أخرى في 18 ديسمبر 1969، في إطار الإعداد للقمة العربية الخامسة.. تأتي الزيارة الثالثة للملك فيصل في سبتمبر 1970 لحضور القمة العربية الطارئة التي عُقدت بشأن بحث أحداث الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقام الملك فيصل بزيارته الرابعة لمصر في 18 يوليو 1971 بناء على دعوة من الرئيس محمد أنور السادات، في زيارة استمرت 7 أيام، لتعقبها زيارة في 1973 تُعَد هي الزيارة الأهم في تاريخ زيارات الملك فيصل لمصر؛ لما بحثه خلالها مع الرئيس أنور السادات من استعداد مصر لحرب أكتوبر 73، كما زار الملك فيصل مصر 1974 في أعقاب انتصارات أكتوبر؛ لتكون الزيارة السابعة، لَقِيَ الملك فيصل خلال تلك الزيارة حفاوة بالغة بعد موقفه التاريخي بجانب مصر خلال الحرب، واستمرت الزيارة 8 أيام ، ثم زار الملك فيصل القاهرة للمرة السابعة ضمن جولة خارجية تَضَمّنت دول الطوق مع إسرائيل عام 1975.
الملك خالد
قام الملك خالد بن عبدالعزيز بزيارة وحيدة لمصر أثناء المشاركة في أعمال القمة العربية الثامنة بالقاهرة في أكتوبر 1976.
الملك فهد
قام الملك فهد بن عبدالعزيز في أول زيارة رسمية له في 27 مارس 1989 بدعوة من الرئيس حسني مبارك، ثم قام بزيارته الثانية لمصر في 9 أغسطس 1990؛ للمشاركة في اجتماع القمة العربية الطارئة بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت وقام الملك فهد بزيارته الثالثة لمصر للمشاركة في المؤتمر الثلاثي مع زعيميْ مصر وسوريا في 29 ديسمبر 1990.
الملك عبدالله
قام الملك عبدالله بزيارته الأولى لمصر في إبريل 2008، زار خلالها مدينة السلام شرم الشيخ، ثم زار الملك عبدالله مصر للمرة الثانية في 30 يونيو 2008، ثم قام الملك عبدالله بزيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات في 20 يونيو 2014.
الملك سلمان
وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله لجمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الثانية، بعد زيارته التاريخية لمصر في إبريل 2016م والتي استمرت لمدة خمسة أيام وشهدت توقيع عددٍ من الاتفاقيات.