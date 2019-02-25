إغلاق سوق الإبل في القريات حتى إشعار آخر بسبب “كورونا”

وجه محافظ القريات، عبدالله بن صالح الجاسر، بإغلاق سوق الإبل بالمحافظة فورًا، وذلك بناءً على خطاب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وكشفت مصادر أن القرار جاء بعد إظهار نتائج التحليل المخبري لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إيجابية 4 عينات للفيروس بعدد من الإبل بمحافظة القريات، حسب “عاجل”.
وأعلنت بلدية محافظة القريات، أمس الأحد، منع دخول وخروج الإبل لسوق الأنعام بالمحافظة، وذلك بصفة مؤقتة وحتى إشعار آخر حرصًا على صحة المواطنين والمقيمين .
وقال رئيس بلدية محافظة القريات، المهندس سميحان الشمري، إن قرار الحظر جاء بناءً على توجيهات محافظ القريات، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الشرق الأوسط.
وأضاف الشمري، أن البلدية قامت بحصر الإبل الموجودة داخل السوق، كما تم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وذلك بمشاركة الجهات ذات الاختصاص .
يأتي هذا بعد أيام من توجيه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بسرعة إغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر، بعد رصد حالات إيجابية بفيروس كورونا وكذلك ووجود إصابات بشرية مخالطة للإبل.