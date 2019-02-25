الخطوط السعودية تشارك في معرض الطيران بطائرتين وجناح كبير يستعرض المنتجات والخدمات

تستعد المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الشريك البلاتيني والناقل الرسمي للمعرض الدولي السعودي الأول للطيران الذي سيقام بمقر نادي الطيران في الثمامة بمدينة الرياض خلال الفترة من 12-14 مارس 2019م، للمشاركة في المعرض بجناح كبير يضم منصات مستقلة لمجموعة شركات المؤسسة تستعرض من خلاله أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال صناعة النقل الجوي، ومبادرات وبرامج تطوير الخدمات، ومنها برنامج (TOP5) الذي يهدف لوصول الناقل الوطني لمستوى خمسة نجوم ضمن أفضل شركات الطيران على مستوى العالم، وبرامج الاتصالات والترفيه على أسطولها الحديث .
كما تستعرض “السعودية” خلال المعرض طائرتين حديثتين من أسطولها، إحداهما من طراز (B777-300) وتحمل شعار سباق الفورميلا الذي أقيم في الدرعية خلال شهر ديسمبر الماضي برعاية الخطوط السعودية، وطائرة من طراز (A320) المزودة بتقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة .
وأوضح مساعد المدير العام للإتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله أن معرض الطيران الدولي السعودي يُعد تظاهرة عالمية في مجال الطيران، وفرصة مواتية لكافة الشركات والجهات ذات العلاقة بالطيران والنقل الجوي على مستوى العالم لاستعراض منتجاتها والتعريف بخدماتها وبرامج تطويرها ، وقال: “المعرض الدولي السعودي الأول للطيران حدث غير مسبوق من نوعه في المملكة، يهدف إلى تعزيز تواصل صناعة الطيران والفضاء في المملكة، ودعم وتطوير قطاع النقل الجوي وهو أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتطوير ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ورعاية “السعودية” لهذا الحدث كشريك رئيسي وناقل رسمي تأتي امتدادًا لإسهاماتها ومشاركتها في العديد من الفعاليات والمناسبات التي تبرز الوجه الحضاري للمملكة ومنها على سبيل المثال لا الحصر سباق فورمولا الدرعية في الرياض وبطولة الجولف الدولية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وغيرها من المناسبات والفعاليات التي تنظمها المملكة وأثبتت من خلالها قدرة فائقة على تنظيمها وإنجاحها”.
وأكد باهديلة أن جناح الخطوط السعودية سوف يستقبل الزوار خلال المعرض حيث يمكنهم الإطلاع على أحدث المنتجات والخدمات وعروض المبيعات وعطلات “السعودية” إلى جانب توفير خدمات الحجز وإصدار بطاقات صعود الطائرة للمشاركين والزوار من داخل وخارج المملكة.