الرئيسية الشركات السعودية للشحن تفوز بجائزتين في معرض جوهانسبرغ الدولي للشحن 2019
نالت شركة الخطوط السعودية للشحن نظير نشاطها الواسع في القارة الأفريقية على جائزتين وذلك ضمن أعمال المعرض الدولي للشحن الجوي الخامس في جوهانسبرغ 2019م في الفترة من 19-21 فبراير ، وحققت الشركة الجائزة الأولى، جائزة الناقل الجوي الدولي للعام 2018م عن تغطيتها لقارة افريقيا والجائزة الثانية كأفضل شركة طيران تقدم حملة تسويقية خلال عام 2018م في الحفل الذي اقيم في ثاني ايام المعرض حيث تم إختيار السعودية للشحن بناء على تصويت مجلة STAT TIME المتخصصة في النقل وصناعة الشحن الجوي.
وعبر الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن عمر حريري عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق قائلاً، اشكر عملائنا الكرام واللجنة المنظمة والقائمين على الجائزة على ثقتهم جميعاً بالسعودية للشحن وحصولنا على الجائزتين جاء نتيجة للعمل الدؤوب الذي قدمه فريق الشركة وكوادرها طوال عام من العمل وسعيهم المتواصل لتحقيق تطلعات عملاء السعودية للشحن كما ان هذا التكريم يؤكد التزامنا المستمر لتقديم خدمات عالية المستوى في القارة الأفريقية.
واضاف حريري، نهتم كثيراً بحملاتنا التسويقية التي تظهر قدراتنا التشغيلية في المقابل نتطلع دائماً لتقديم منتجات وخدمات مواكبة تعزز من حضورنا في مختلف قارات العالم.
واشار الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن إلى أن نشاط الشركة يغطي معظم أجزاء القارة الأفريقية التي تعد من أهم الأسواق واكثرها نمواً، وتعد العاصمة الكينية نيروبي المحطة المحورية لعمليات السعودية للشحن في افريقيا عبر طائراتها العريضة او من خلال السعات المتاحة على متن طائرات ضيوف السعودية لمعظم المدن الأفريقية.
وشهد جناح السعودية للشحن توافد رواد المعرض والمهتمين بصناعة الشحن الجوي حيث ضم العديد من المعلومات التعريفية عن تاريخ الشركة عبر وسائل العرض الحديثة والمنشورات فضلا عن التصميم الخاص بالبضائع سريعة التلف وشحنات الزهور الطبيعية التي يتم التعامل معها بإستخدام أحدث المعدات ووسائل التخزين المتطورة.