“المغامسي” يرد على مقطع فيديو يظهر تناقضاَ في حديثه بشأن الصعود إلى الكعبة

علّق الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، على مقطع فيديو مجتزأ له أثناء حديثه عن صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكعبة؛ حيث يبدو من خلال المقطع أن في كلامه تناقضاً بين رأيه في صعود الكعبة والصلاة فيها.
وقال المغامسي في حديثه لبرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، إن مسألة الصعود على سطح الكعبة لا نزاع حولها بين العلماء، فهي جائزة عند الجمهور، ولكن الخلاف حول مشروعية الصلاة فوق الكعبة، وقد ذهب فريق من الحنابلة إلى أنها لا تجوز، غير أن المتأخرين من الحنابلة أفتوا بجوازها.
وأضاف المغامسي أن كلامه تم اجتزاؤه ولم يظهر مقطع الفيديو المتداول كل حديثه، فظهر وكأنه حديث متناقض، معتبراً أن مَن قاموا بذلك لهم غايات وأهداف مكشوفة، لكن مثل هذه الألاعيب أصبحت لا تنطلي على أحد.