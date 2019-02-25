تفاصيل مثيرة حول حادثة اختطاف الطائرة البنجالية المتجهة إلى دبي.. الخاطف هدد الركاب بـ”مسدس لعبة”

الرئيسية حوادث تفاصيل مثيرة حول حادثة اختطاف الطائرة البنجالية المتجهة إلى دبي.. الخاطف هدد...
كشف مسؤول بنجالي كبير، اليوم الأحد، عن تفاصيل تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية البنجالية لمحاولة اختطاف خلال رحلتها من دكا إلى دبي وهبوطها اضطراريًا في مطار مدينة شيتاجونج الساحلية شرقي البلاد.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لموقع «جلف نيوز» الإماراتي الناطق بالإنجليزية: إنه تم إلقاء القبض على خاطف الطائرة بعدما استسلم متأثرًا بجراحه، في عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة، على متن الرحلة «بي.جي147» التابعة لشركة خطوط «بيمان» البنجالية، والتي كانت تقل على متنها 150 راكبًا.
وكان الجيش البنجالي قد أكد في بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة للخدمات المشتركة، وهي وكالة أنباء تابعة للجيش، مقتل خاطف الطائرة، كما صرح مصدر عسكري رفيع المستوى لوسائل الإعلام أن أفراد القوات الخاصة الذين نفذوا عملية تحرير الطائرة، لم تتح لهم الفرصة للتفاوض مع الخاطف عندما اتخذ وضعًا هجوميًا واستعد للاشتباك؛ ما اضطرهم للتعامل معه بطريقة أسفرت عن وفاته.
وقال اللواء مطيع الرحمن القائد العام للمنطقة العسكرية في شيتاجونج إنه لم يكن هناك مخرج آخر للأزمة، وكان على رجال الأمن التصرف بسرعة، مؤكدًا أن خاطف الطائرة فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما لم يتعرض أي من الركاب لأذى خلال العملية.
وأضاف: إن الخاطف ويُدعى «مهدي» يبلغ من العمر 25 عامًا، وكان يتحدث البنجالية كما تشير ملامحه إلى أنه من مواطني بنجلاديش.
وكان المسؤول الكبير، قد صرح في وقت سابق لصحيفة «جلف نيوز»، أن الطيار نجح في إقناع الخاطف بأن السلطات ستنفذ مطالبه، وأنه أخطر السلطات بذلك قبل الهبوط اضطراريًا بالطائرة نحو الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي.
ونجحت فرقة القوات الخاصة في إجلاء الركاب الـ150 وأفراد الطاقم بما في ذلك الطيار إلى مبنى المطار، بينما كان الخاطف لا يزال بالداخل؛ حيث أعلن في بادئ الأمر استعداده للتفاوض مع ضباط كبار في الجيش؛ لكنه عدل عن رأيه ورفض الاستسلام، ما دفع السلطات لإطلاق عملية لتحرير الطائرة بعد ساعتين من فشل المفاوضات.
ونقلت وسائل إعلام في بنجلاديش عن مسؤولين بالجيش والشرطة، أن الرجل المسلح كان يعاني حالة إحباط واكتئاب شديدة، نتيجة مشكلات متعلقة بحياته الزوجية.
وأوضحت أن الرجل كان يحمل ما يشبه المسدس، وحاول الدخول إلى قمرة القيادة، وقال إنه يريد التحدث إلى رئيس وزراء بنجلاديش حينما كانت الطائرة في منتصف الطريق بين دكا وشيتاجونج.
والمعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن الواقعة ليست «محاولة اختطاف» بل هي «مغامرة فاشلة لشخص بائس» على حد قول المسؤول الذي طلب من وسائل الإعلام عدم ذكر اسمه، وأن المسؤولين يشكون في ما إذا كان السلاح الذين كان بحوزة الخاطف سلاحًا حقيقيًا أم مجرد دمية لمسدس.