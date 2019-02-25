في برنامجها السنوي “سوق المقريزي”، القائم على فكرة التشجيع على العمل المهني، وكسر حاجز الخوف والخجل عند الطالب، أقامت (ثانوية المقريزي) بتعليم محافظة جدة، لطلابها المسابقة التنافسية المهنية السنوية في نسختها السادسة، وذلك ضمن ضوابط واشتراطات صحية تحددها استمارة تقويم لازمة لهذا الغرض.
وبحضور مساعد مدير تعليم الصفا صالح الحارثي، ورئيس قسم اللغة العربية بإدارة تعليم جدة حسن الصوقعي وعدد من المشرفين التربويين، وبعض قادة المدارس برفقة نخبة مختارة من طلاب مدارسهم، وأولياء أمور طلاب المدرسة، وممثلي بعض الشركات الوطنية.. أفتتح يوم أمس الاثنين الموافق ٢٠/٦/١٤٤٠هـ، السوق التنافسي الموسمي ” سوق المقريزي” في نسخته السادسة الرسمية.
وتضمن “السوق” المقام في باحة المدرسة، عددا من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى جعل البرنامج لافتة عريضة، تقرن العمل والحث عليه بالثقافة العصرية المتنوعة، مع استلهام الروح العربية الأصيلة، ونماذجها التي سار بذكرها التاريخ عبر سنواته، وذلك من خلال استيراد صورة نموذجية متمثلة في الفروسية وبلاغة الشعر العربي من خلال نموذجين لهاتين الصفتين وهما، عنترة بن شداد والنابغة الذبياني، وصورة مقرّبة للحياة في الزمن البعيد، بدلالاته الأصيلة المتمثلة في الخيمة العربية ومسوغات الحياة المرتبطة بظروف تلك الحياة. في إشارة إلى الأخلاق العربية الأصيلة واستلهام معانيها العالية، وذلك من خلال روح عصرية تمثل أدوات الواقع العصري المعاش وتطلعاته المستقبلية.
كما شملت الفعاليات المصاحبة “للسوق” ورش فنية للطلاب في الرسم الحي وفنون الخط العربي، وبعض العروض للمهارات الفردية. بالإضافة إلى العروض التسويقية المتنوعة التي شارك بها الطلاب في معرض السوق.
كما شارك المستشفى “السعودي الألماني بجدة” بعيادة طبية مجهزة للكشف المجاني للراغبين من حضور المناسبة وطلاب المدرسة، شملت الكشف على الضغط والسكر وبعض الحالات الصحية الأخرى، بهدف تعزيز التنمية الصحية والمساهمة في رفع الوعي الصحي في البيئة.
وكان برنامج “سوق المقريزي” الذي عقد عددا من الشراكات المجتمعية مع بعض المؤسسات التجارية، قد حظي على مدى تجاربه السابقة باهتمام الطلاب وتفاعلهم باعتبارهم الفيئة المستهدفة من هذا البرنامج المهني، إذْ يقوم على فكرة التشجيع على خوض سوق العمل المهني وكسر حاجز المعوقات التي قد تعيق الطالب وتمنعه لأسباب مختلفة من خوض تجربة العمل المهني واكتساب خبرات داعمة لحياته العملية في المستقبل.