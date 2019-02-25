رجل يختلي بزوجته عدة مرات قبل طلاقهما دون حدوث جماع فهل لها مهر؟.. المغامسي يجيب

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انحاز إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، للرأي الخاص باقتسام المهر بين الزوجين حال طلاقهما قبل وقوع جماع بينهما وإن جمعهما خلوة واحدة.

وقال المغامسي في رده على متصل ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، حول مدى أحقية ابنته في الحصول على المهر بعد الطلاق، خاصةً أن زوجها اختلى بها عدة مرات ولكن لم يحدث بينهما جماع، إن هناك خلافاً بين العلماء حول مفهوم الآية القرآنية “من قبل أن تمسوهن”، فبعضهم يرى أن مجرد إرخاء الستر وانفراد الزوج بزوجته يعتبر مساً ولو لم يقع بينهما شيء من المتعة المعروفة.

وأضاف أن بعضهم يرى أنه لا بد أن يقع المسيس المعروف بين الزوجين حتى تعتبر خلوة، مشيراً إلى أن تلك المسألة يحسمها القضاء، فيؤكد الزوج للقاضي أنه حدث طلاق بينهما قبل الدخول عليها ليقرر القاضي عدم وجود عدّة لها واقتسام المهر مناصفة بينهما.

ونصح المغامسي، المتصل بأن يجنح لهذا الرأي ويعطي زوج ابنته نصف المهر؛ كون اعتبارها متزوجة سيكتب بعد ذلك في عقد زواجها الثاني أنها ثيب وليست بكراً.

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