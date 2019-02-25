رجل يختلي بزوجته عدة مرات قبل طلاقهما دون حدوث جماع فهل لها مهر؟.. المغامسي يجيب

انحاز إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، للرأي الخاص باقتسام المهر بين الزوجين حال طلاقهما قبل وقوع جماع بينهما وإن جمعهما خلوة واحدة.
وقال المغامسي في رده على متصل ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، حول مدى أحقية ابنته في الحصول على المهر بعد الطلاق، خاصةً أن زوجها اختلى بها عدة مرات ولكن لم يحدث بينهما جماع، إن هناك خلافاً بين العلماء حول مفهوم الآية القرآنية “من قبل أن تمسوهن”، فبعضهم يرى أن مجرد إرخاء الستر وانفراد الزوج بزوجته يعتبر مساً ولو لم يقع بينهما شيء من المتعة المعروفة.
متصل: اختلى خطيب ابنتي بها عدة مرات.. هل يحق لها شيئاً من المهر بعد الطلاق؟#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/UTkm8i5zuW
— MBC1 (@mbc1) February 23, 2019