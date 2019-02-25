فيديو | أشهر تصريحات الأميرة ريما بنت بندر في المحافل المحلية والعالمية

أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس تداول فيديوهات لتصريحات الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة الجديدة في الولايات المتحدة، مشيدين بأسلوبها الجزل ولغتها الراقية وحجتها القوية، مؤكدين أنها ستكون خير ممثل للمملكة في أهم عاصمة بالعالم.
وتتناول أبرز هذه التصريحات، التي جاءت مع عدة قنوات إخبارية عالمية وخلال مؤتمرات وندوات رسمية، دفاع الأميرة ريما عن المرأة السعودية، والإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز دور المرأة، وعزم الدولة على مواصلة هذه الإصلاحات.
وصرحت الأميرة ريما عندما كانت تشغل منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير بأن الجهات المعنية بالمملكة تعمل على تعديل التشريعات المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وأن الدولة توفر الكثير من الوظائف وفرص العمل للنساء، وذلك خلال ندوة على هامش منتدى دافوس في سويسرا في يناير 2018.
فيديو | الأميرة ريما: نعمل على تعديل التشريعات المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية. #الإخبارية pic.twitter.com/bcwPEFQu2Y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2018
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في يونيو 2018 عقب السماح للمرأة بقيادة السيارة، أكدت الأميرة ريما أن ذلك القرار ليس مسألة حركة أو قمة جبل الجليد فحسب لكنه أكثر من ذلك، إذ يخلق فرص عمل ويسمح للنساء بالتصرف بمهنية والعمل بشكل مستقل.
كما تناولت في تصريحها قضية نظام الولاية على المرأة، حيث أكدت أن المرأة في المملكة ليست في حاجة لإذن الرجل للقيادة أو للذهاب إلى العمل أو الحصول على وظيفة، وآخر نقطة في نظام الولاية تتمثل في السفر والزواج فقط، وأكدت أن النطاق السياسي لمعالجة تلك القضية موجود في المملكة الآن، وأن مجلس الشورى والنساء في الحكومة يناقشون هذا الموضوع باستمرار.
وفي كلمة أخرى لها على هامش منتدى “دافوس” انتقدت الأميرة ريما تفاعل الإعلام والمنظمات الغربية مع الإصلاحات الجارية في المملكة، حيث كانت تلك المنظمات تطالب المملكة بهذه الإصلاحات، ولما شرعت المملكة في الأمر، عمدت المنظمات والإعلام إلى التقليل من جديتها وأهميتها، رافضةً تلك الانتقادات ومعتبرةً أنها مثبطة للنساء اللاتي يعملن على تعزيز هذه الإجراءات.
وتداول ناشطون مقتطفاً من كلمة الأميرة ريما في ملتقى “مغردون”، والتي حرصت خلالها على حث الجمهور على ترك منصات التواصل الافتراضي قليلاً والاتجاه إلى التواصل الحقيقي، والحرص على التواصل مع أبنائهم بطرق التواصل المباشرة المختلفة، لنقل معارفهم وخبراتهم إليهم بشكل أفضل.
وتعد الأميرة ريما من أشهر المدافعات عن المرأة السعودية، وفي أحد المقاطع المتداولة كانت تشيد بنساء المملكة، مشيرةً إلى أن كثيرات منهن لديهن إنجازات في مجالات علمية وإنسانية ويمثلن فخراً للسعودية والعالم العربي.