فيديو | الطفل الاتحادي يكشف سبب خوفه من حركة “غوميز”.. وماذا سيفعل بقميص الهلال

روى الطفل الاتحادي الذي التقطته عدسات الكاميرا وهو يهرب خوفاً من لاعب الهلال غوميز، خلال احتفاله بطريقته الشهيرة، بعد تسجيله هدفاً في مرمى الاتحاد، سبب خوفه وماذا سيفعل بقميص الهلال الذي أهداه له اللاعب.
وقال الطفل فيصل الغامدي في مقابلة لبرنامج “الديوانية” على قناة “KSA SPORTS”، إنه أحس بالخوف من طريقة احتفال غوميز بالهدف، وهرب منه ظناً أنه مصاب بالصرع.
وأضاف فيصل أنه لم يكن خائفاً حينما اقترب منه اللاعب الفرنسي ليهديه قميصه لكنه لم يكن يتوقع أن يفعل ذلك، مبيناً أنه يحب غوميز، ويتمنى أن يصبح يوماً لاعباً في صفوف الاتحاد ويسجل هدفاً في مرمى الهلال وسيحتفل بالهدف بقميص غوميز.
يذكر أن غوميز اعتذر للطفل فيصل الغامدي بعدما أرعبه بطريقة احتفاله بهدفه في مرمى الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس الماضي، وقبل رأسه وأهدافه قميصه.