فيديو | حارس مرمى تشيلسي يرفض قرار استبداله والخروج من الملعب.. شاهد رد فعل المدرب

شهدت مباراة تشيلسي ومانشيستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمس (الإثنين) على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، لقطة مثيرة بعدما رفض حارس مرمى تشيلسي الاستجابة لقرار مدربه باستبداله ونزول الحارس البديل وأصر على البقاء في الملعب متجاهلاً مطالبات المدرب.
وفي الدقيقة 119 من المباراة التي تمددت إلى شوطين إضافيين، أجرى الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي تغييراً بنزول الحارس ويللي كاباييرو بديلاً للإسباني كيبا اريزابالاغا، إلا أن الأخير رفض الخروج وأصر على البقاء في الملعب وإكمال المباراة.
وحاول ساري والجهاز الفني للبلوز إخراج كيبا من الملعب والامتثال لقرار المدرب لكنه رفض وأصر على البقاء، ليدخل ساري في موجة من الغضب الشديد وهم بالخروج من ملعب المباراة غاضباً، قبل أن يعود إليه مجدداً.
وانتهت المباراة بفوز مانشيستر سيتي بركلات الترجيح، التي شهدت تصدي كيبا لركلة ترجيحية لكنها لم تكن كافية لتتويج فريقه باللقب.