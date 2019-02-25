فيديو | سعودية: ابنتي اسمها مسجل مع الخدم بـ “أبشر”.. ولا ندري لماذا أوقفت مكافآت أبناء المواطنة

ماذا قالت إبنة هذه المواطنة حينما أكتشفت اسمها في #أبشر مع قائمة الخدم؟ #ازواج_وزوجات_المواطنين #داود_الشريان #SBC pic.twitter.com/T7Nr3Jv8ML

اخوان توأم لأم مواطنة، أحدهما يتقاضى مكافأة من جامعته والآخر لا يتقاضى، فتواصلت الأم مع الوزير حينها وأفادها أن الإيقاف تم بناء على نظام..

وحينما طلبت القرار السامي الوزاري، استعادت حقوق ابنها بأثر رجعي !#ازواج_وزوجات_المواطنين

#داود_الشريان#SBC pic.twitter.com/FrOBSv2zZ9

— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 24, 2019