فيديو | سعودية: ابنتي اسمها مسجل مع الخدم بـ “أبشر”.. ولا ندري لماذا أوقفت مكافآت أبناء المواطنة

روت مواطنة سعودية متزوجة من أجنبي جانباً من معاناة أولادها مع بعض الأنظمة، لافتة إلى أنها اكتشفت أن ابنتها مسجل اسمها ضمن قائمة الخدم في “أبشر”، دون أن تعلم لماذا لا توجد خانة خاصة بأبناء المواطنة.
وقالت المواطنة في حديثها لبرنامج “داود الشريان” على قناة “SBC”، إن لديها ابنان توأم يدرسان في جامعتين حكوميتين مختلفتين، وأحدهما يتقاضى مكافأة من جامعته لأنه ابن مواطنة، والآخر لا يتقاضى للسبب ذاته.
وأضافت أن ثلاثة من أولادها درسوا في الجامعة وحصلوا على مكافآت، لكن العام الماضي أوقفت المكافأة عن أبناء المواطنة ولا تدري ما السبب، أهي اجتهادات فردية، أم توجد قرارات من الدولة لإيقافها.
ماذا قالت إبنة هذه المواطنة حينما أكتشفت اسمها في #أبشر مع قائمة الخدم؟#ازواج_وزوجات_المواطنين
#داود_الشريان#SBC pic.twitter.com/T7Nr3Jv8ML
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 24, 2019
اخوان توأم لأم مواطنة، أحدهما يتقاضى مكافأة من جامعته والآخر لا يتقاضى، فتواصلت الأم مع الوزير حينها وأفادها أن الإيقاف تم بناء على نظام..
وحينما طلبت القرار السامي الوزاري، استعادت حقوق ابنها بأثر رجعي !#ازواج_وزوجات_المواطنين
#داود_الشريان#SBC pic.twitter.com/FrOBSv2zZ9
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 24, 2019