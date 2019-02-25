فيديو | كلبان يهاجمان طفلا مصريا وينهشان جسده ووجهه.. وسيدة تحتضنه لحمايته

التقطت كاميرات مراقبة لحظات هجوم كلبي حراسة على طفل مصري بمنطقة مدينتي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأظهرت اللقطات، الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام، أثناء وقوفه مع صديقيه، فيما ظهر كلبان من الناحية المقابلة وأسرعا نحوهما؛ الأمر الذي دفعه إلى الهرب لمحاولة النجاة من الافتراس، لكن الكلبين لحقا به وطرحاه أرضا وتسببا في إحداث إصابات خطيرة بجسده ووجهه ورأسه، وسط صراخ واستغاثة من الطفل.
وبين الفيديو تمكن سيدتين من بينهما صاحبة الكلبين من إبعادهما عنه وإنقاذه من أنيابهما حيث احتضنته إحداهما لحمايته، فيما تم نقل الطفل للمستشفى وتحرير محضر في قسم الشرطة ضد صاحبة الكلبين وإدارة المدينة.