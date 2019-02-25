فيديو | متحدث التعليم يكشف عن استعدادات الوزارة لقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات

#فيديو

أ. مبارك العصيمي – المتحدث الرسمي لوزارة التعليم يتحدث إلى #برنامج_ياهلا عن استعدادات الوزارة لقرار #تدريس_اللغة_الصينية_في_المملكة#خليجية#ولي_العهد_في_الصين pic.twitter.com/LiAGcnMrNK

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 24, 2019